مـكـتـب رئـيـس مجـلـس الوزراء يستقبل المقترحات المشاركة في مسابقة ((فكرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدعم الإبداع كنهج ثابت للكوادر الوطنية وتعزيز إسهامها في مختلف مسارات التنمية والتطوير، أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء بدء استقبال المقترحات للمشاركة في النسخة السادسة من مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة» بدءًا من أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر من العام الجاري، وتهدف المسابقة إلى تعزيز روح الابتكار وثقافة التميز لدى موظفي القطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس في تقديم مقترحات فاعلة لتطوير الأداء الحكومي ليكون رافدا للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ويأتي طرح المسابقة في نسختها السادسة تأكيدًا للفاعلية التي حققتها المبادرات والمشاريع الفائزة في النسخ السابقة من مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة» وإسهاماتها في تطوير مخرجات العمل الحكومي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في القطاعات كافة.
الجدير بالذكر أن استقبال الطلبات للأفراد أو المجموعات الذين يعملون في القطاع الحكومي أو الشركات الحكومية -من 4 أفراد كحد أقصى- يتم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، على أن تهدف المشاركات إلى تطوير الخدمات الحكومية أو تحسين الأداء الحكومي، علمًا أنه ستتم بعد استقبال المشاركات مرحلة المراجعة الأولية وإجراء المقابلات من قبل أعضاء لجنة التقييم من ذوي الشأن والاختصاص.
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