مـكـتـب رئـيـس مجـلـس الوزراء يستقبل المقترحات المشاركة في مسابقة ((فكرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬طرح‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للفاعلية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ ‬‮«‬فكرة‮»‬‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬كافة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبات‭ ‬للأفراد‭ ‬أو‭ ‬المجموعات‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ -‬من‭ ‬4‭ ‬أفراد‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭- ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء ، على‭ ‬أن‭ ‬تهدف‭ ‬المشاركات‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬علمًا‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬المشاركات‭ ‬مرحلة‭ ‬المراجعة‭ ‬الأولية‭ ‬وإجراء‭ ‬المقابلات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التقييم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬والاختصاص‭. ‬