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مـكـتـب رئـيـس مجـلـس الوزراء يستقبل المقترحات المشاركة في مسابقة ((فكرة))

10/27/2024 7:06:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بدعم‭ ‬الإبداع‭ ‬كنهج‭ ‬ثابت‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهامها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬المقترحات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ ‬‮«‬فكرة‮»‬‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وتهدف‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬وثقافة‭ ‬التميز‭ ‬لدى‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬فاعلة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬ليكون‭ ‬رافدا‭ ‬للمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

ويأتي‭ ‬طرح‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للفاعلية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ ‬‮«‬فكرة‮»‬‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬كافة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبات‭ ‬للأفراد‭ ‬أو‭ ‬المجموعات‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ -‬من‭ ‬4‭ ‬أفراد‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭- ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء ، على‭ ‬أن‭ ‬تهدف‭ ‬المشاركات‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬علمًا‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬المشاركات‭ ‬مرحلة‭ ‬المراجعة‭ ‬الأولية‭ ‬وإجراء‭ ‬المقابلات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التقييم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬والاختصاص‭. ‬

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