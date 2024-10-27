البرلمان العربي يوافق على مقترح مجلس النواب بدعم مبادرة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أشار‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تؤكد‭ ‬موقفها‭ ‬التاريخي‭ ‬الثابت،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.. ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬رئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ندعو‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬دعم‭ ‬وتبني‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة،‭ ‬تفعيلا‭ ‬لدور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬الأولى‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الرابع‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭.‬

وقد‭ ‬ناقش‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬تقارير‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة،‭ ‬ومشروع‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬والأراضي‭ ‬العربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭.‬