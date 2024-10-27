البرلمان العربي يوافق على مقترح مجلس النواب بدعم مبادرة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق البرلمان العربي على مقترح مجلس النواب البحريني، الذي تقدم به النائب ممدوح عباس الصالح، والنائب د. هشام أحمد العشيري، بشأن دعم وتأييد مبادرة مملكة البحرين، والدعوة التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية، لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل لدعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة.
وقد أشار المقترح إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تؤكد موقفها التاريخي الثابت، في دعم الحق الفلسطيني، وتعزيز كافة الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.. ومن منطلق رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لجامعة الدول العربية، ندعو البرلمان العربي إلى إعلان دعم وتبني هذه المبادرة المهمة، تفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت صباح أمس الأحد، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقد ناقش البرلمان العربي في جلسته تقارير اللجان الدائمة، ومشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
MENAFN27102024000055011008ID1108822656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.