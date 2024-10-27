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الملكية للأعمال الإنسانية ومعهد الإدارة العامة يختتمان النسخة الأولى من برنامج ((انطلاقة))

10/27/2024 7:06:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬تحتضن‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بما‭ ‬يمتلكونه‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬وقدرات،‭ ‬وذلك‭ ‬ترجمةً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتطلعات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وإعدادهم‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬للتقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والاستدامة،‭ ‬مُنوهًا‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬ومساندةٍ‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثمر‭ ‬مُنجزات‭ ‬مهمة‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬مهم‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نماء‭ ‬وتطور‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬انطلاقة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬أبناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بتنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬وقد‭ ‬صممت‭ ‬لمنح‭ ‬أبناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬منصة‭ ‬نوعية‭ ‬لإطلاق‭ ‬إبداعاتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وصقل‭ ‬إمكاناتهم‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬شدد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخيرية‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬المُوجهة‭ ‬الى‭ ‬أبناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مُختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬وقطاعات‭ ‬المملكة،‭ ‬مُنوهًا‭ ‬بالدور‭ ‬المُهم‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البرنامج،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مدربين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والكفاءة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الشاملة‭ ‬لأبناء‭ ‬المؤسسة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬انطلاقة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬امتداد‭ ‬لرؤية‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬لمنتسبي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخيرية‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعدادهم‭ ‬لمُختلف‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬العملية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬إمكانات‭ ‬وقدرات‭ ‬من‭ ‬شاركوا‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬والبعيد‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬يأتي‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تجسد‭ ‬أيضًا‭ ‬رؤى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬وجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬أشادت‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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