الملكية للأعمال الإنسانية ومعهد الإدارة العامة يختتمان النسخة الأولى من برنامج ((انطلاقة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أهمية إطلاق مبادرات نوعية تحتضن الناشئة والشباب في مملكة البحرين بهدف الارتقاء بما يمتلكونه من طاقات وقدرات، وذلك ترجمةً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتمكين الشباب وإعدادهم نحو المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية للتقدم والتطور والاستدامة، مُنوهًا بما يحظى به القطاع الشبابي في مملكة البحرين من دعمٍ ومساندةٍ راسخة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وهو ما أثمر مُنجزات مهمة كان لها أثر مهم فيما تشهده المملكة من نماء وتطور.
جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة الأولى من برنامج «انطلاقة» الذي يستهدف أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذي أقيم بحضور الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، التي تأتي بتنظيم مشترك من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومعهد الإدارة العامة، وقد صممت لمنح أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية منصة نوعية لإطلاق إبداعاتهم وقدراتهم وصقل إمكاناتهم.
وبهذه المناسبة، شدد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على حرص المؤسسة الخيرية الملكية على تدشين مثل هذه البرامج المُوجهة الى أبناء المؤسسة بالتعاون مع مُختلف مؤسسات وقطاعات المملكة، مُنوهًا بالدور المُهم الذي لعبه معهد الإدارة العامة تحت قيادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة في تنظيم البرنامج، وذلك من خلال توفير مدربين من ذوي الخبرة والكفاءة من أجل تحقيق الاستفادة الشاملة لأبناء المؤسسة. وأشار إلى أن مبادرة «انطلاقة» هي امتداد لرؤية المؤسسة الرامية إلى تنويع ما توفره من برامج ومبادرات لمنتسبي المؤسسة الخيرية الملكية من أجل إعدادهم لمُختلف مناحي الحياة، لا سيما العملية، منوهًا بما حققه البرنامج من أهداف ستنعكس على إمكانات وقدرات من شاركوا به على المدى المتوسط والبعيد.
من جهتها، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مضاعفة الجهود الوطنية نحو الارتقاء بالكوادر الوطنية الشابة يأتي تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، كما أن هذه الجهود تجسد أيضًا رؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية الشابة وجعلها قادرة على تحقيق استدامة وطنية في كافة المجالات، كما أشادت بالجهود المتواصلة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرامية إلى تمكين الشباب وتوفير البيئة الملائمة لهم لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الشبابي في مملكة البحرين.
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