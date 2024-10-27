قرينة عاهل البلاد تهنئ أمل البنعلي بالفوز بمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية للملاحة الفضائية

وأشادت‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬النوعي‭ ‬من‭ ‬الشابات‭ ‬البحرينيات‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬والتميز،‭ ‬ودليلا‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬العلمية‭ ‬والقيادية،‭ ‬وإنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬دائما‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬واقتدار‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وليعكس‭ ‬الصورة‭ ‬المتميزة‭ ‬للشابات‭ ‬البحرينيات‭ ‬ومساهماتهن‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والازدهار‭ ‬الوطني،‭ ‬متمنية‭ ‬سموها‭ ‬لأمل‭ ‬البنعلي‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والنجاح‭ ‬والانجاز،‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عملها‭ ‬القادمة‭.‬

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