قرينة عاهل البلاد تهنئ أمل البنعلي بالفوز بمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية للملاحة الفضائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى أمل جاسم البنعلي، مديرة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية للملاحة الفضائية، كأول امرأة بحرينية تتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة.
وأشادت قرينة عاهل البلاد المعظم بما تم تحقيقه في هذا المجال النوعي من الشابات البحرينيات والذي يعدّ علامة بارزة في مسيرة العطاء والتميز، ودليلا على الكفاءة العلمية والقيادية، وإنجازا جديدا يضاف إلى سجل المرأة البحرينية التي تسعى دائما بكل جهد واقتدار الى رفع اسم مملكة البحرين في جميع المحافل الدولية، وليعكس الصورة المتميزة للشابات البحرينيات ومساهماتهن في مسيرة البناء والازدهار الوطني، متمنية سموها لأمل البنعلي مزيدا من العطاء والنجاح والانجاز، في مسيرة عملها القادمة.
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