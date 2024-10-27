الملك يتلقى برقية شكر من الرئيس التونسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى فخامته بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
وأعرب فخامته عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته النبيلة، معبرًا عن بالغ اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التعاون والشراكة بين الجمهورية التونسية ومملكة البحرين في العديد من المجالات، مؤكدًا فخامته مواصلة وتنمية العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين إلى أعلى المراتب بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.
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