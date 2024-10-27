الملك يتلقى برقية شكر من الرئيس التونسي

وأعرب‭ ‬فخامته‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬جلالته‭ ‬النبيلة،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬فخامته‭ ‬مواصلة‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويحقق‭ ‬مصالحهما‭ ‬المشتركة‭.‬

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