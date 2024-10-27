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كاف تحتفي بجهود المتطوعين في حفل توزيع الجوائز التطوعية

10/27/2024 7:06:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية: انتهاج العمل التطوعي والإنساني ثقافة أصيلة بالمجتمع البحريني وتحظى برعاية ملكية سامية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬انتهاج‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والإنساني‭ ‬كثقافة‭ ‬أصيلة‭ ‬توارثتها‭ ‬الأجيال‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬بالارتكاز‭ ‬على‭ ‬العادات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وأخلاق‭ ‬أفراده‭ ‬المشهود‭ ‬لها‭ ‬خليجيًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬راسخ‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬المتطوعين‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬‮«‬كاف‮»‬‭ ‬الإنسانية‭ ‬بجمعية‭ ‬الإصلاح،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المناسبة‭ ‬إعلان‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬‮«‬كاف‮»‬‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تسجيل‭ ‬متطوعيها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬110 , 000‭ ‬ساعة‭ ‬تطوعية،‭ ‬واحتفلت‭ ‬كاف‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬8 , 300‭ ‬متطوع‭ ‬مسجل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬مسهمين‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والمجتمعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬لروح‭ ‬التعاضد‭ ‬والتعاون‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬ركاز‭ ‬حضارة‭ ‬وتقدم‭ ‬المملكة،‭ ‬مُنوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬نبراسًا‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والتطوعي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تمدّ‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للجميع‭ ‬بداخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مساندة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬سيواصل‭ ‬شق‭ ‬طريقه‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬لينعم‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بحياة‭ ‬كريمة‭ ‬وسعيدة،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يترجمه‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بجهود‭ ‬مُنتسبي‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬متطوعين‭ ‬نستند‭ ‬على‭ ‬سواعدهم‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بكاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬سيار‭ ‬بجهود‭ ‬المتطوعين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬أقف‭ ‬أمامكم‭ ‬اليوم‭ ‬وأنا‭ ‬أشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬العميق‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬في‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬نجاحاتنا‭ ‬دون‭ ‬الإشادة‭ ‬بالجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬للمتطوعين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بإخلاص‭ ‬وتفانٍ‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭. ‬هؤلاء‭ ‬المتطوعون‭ ‬ليسوا‭ ‬مجرد‭ ‬أفراد‭ ‬يقدمون‭ ‬وقتهم‭ ‬وجهدهم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬اليوم‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬‮

وأضاف‭: ‬‮«‬كل‭ ‬نجاح‭ ‬نقدمه،‭ ‬وكل‭ ‬مبادرة‭ ‬نطلقها،‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬مباشر‭ ‬لعطاء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإنسان‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬كفايته‭ ‬وسعادته‭. ‬إنهم‭ ‬القوة‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلف‭ ‬كل‭ ‬إنجاز،‭ ‬والروح‭ ‬التي‭ ‬تحرك‭ ‬مسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬خدمة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬‮

وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬قوة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الفعلي،‭ ‬بل‭ ‬تتجاوز‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭. ‬لذا،‭ ‬نعدكم‭ ‬بأننا‭ ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬التطوعية‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لمتطوعينا‭ ‬الأعزاء،‭ ‬لأنهم‭ ‬يمثلون‭ ‬رمز‭ ‬العطاء‭ ‬الحقيقي‭ ‬وجوهر‭ ‬رسالتنا‭ ‬في‭ ‬كاف‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬المتطوعين‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مؤسسة‭ ‬كاف،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬أثبت‭ ‬متطوعو‭ ‬كاف‭ ‬دورهم‭ ‬الحيوي‭ ‬والمستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬كقيمة‭ ‬إنسانية‭ ‬أصيلة‭. ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تكريماً‭ ‬لعطاء‭ ‬المتطوعين‭ ‬ودعماً‭ ‬لمسيرتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقيق‭ ‬كفايته‭ ‬وسعادته‭.‬

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