Monday, 28 October 2024 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سجال في الشورى حول اقتراح ((الترجمة)) ينتهي بالإرجاء

10/27/2024 7:06:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعاد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الترجمة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬نقاشا‭ ‬مطولا‭ ‬حول‭ ‬جدوى‭ ‬الاقتراح‭.‬

وأكدت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬بتنظيم‭ ‬كل‭ ‬مهنة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬المهن‭ ‬لارتباطها‭ ‬بصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬وسلامته‭ ‬وحياته‭ ‬وكثرة‭ ‬أعداد‭ ‬الممارسين‭ ‬لها،‭ ‬والترجمة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولتها‭ ‬بموجب‭ ‬بعض‭ ‬التشريعات‭ ‬وبقرارات،‭ ‬فالترجمة‭ ‬القانونية‭ ‬مثلا‭ ‬صدرت‭ ‬قرارات‭ ‬منظمة‭ ‬لها،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المطبوعات‭ ‬والنشر‭. ‬فيما‭ ‬دافعت‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬المقترح‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬دراسة‭ ‬أصدرتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬الترجمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬وهذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬توصيات‭ ‬وملاحظات‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بتحسين‭ ‬الجانب‭ ‬التشريعي‭ ‬والتراخيص‭ ‬المهنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالترجمة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الملاحظات‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الترجمة،‭ ‬لذلك‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تطلع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬المهمة‭.‬

وأوضح‭ ‬رضا‭ ‬فرج،‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح،‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوضوح‭ ‬القانوني‭ ‬والتنظيمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬ودعم‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬والسكان‭ ‬متعددي‭ ‬اللغات،‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلك‭ ‬وسلامته،‭ ‬وكذلك‭ ‬تشجيع‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬ودعم‭ ‬الامتثال‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬ويشجع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬عبدالعزيز‭ ‬أبل،‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬لم‭ ‬تلتق‭ ‬بمقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬لسماع‭ ‬رأيهم‭ ‬حول‭ ‬فكرة‭ ‬الاقتراح،‭ ‬وتعرض‭ ‬عليهم‭ ‬أسباب‭ ‬الرفض،‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬التشريعية،‭ ‬ولكننا‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬الوزارية،‭ ‬فنحن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬ليس‭ ‬عليها‭ ‬رقابة،‭ ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فراغا‭ ‬تشريعيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

MENAFN27102024000055011008ID1108822650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث