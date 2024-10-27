سجال في الشورى حول اقتراح ((الترجمة)) ينتهي بالإرجاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬بتنظيم‭ ‬كل‭ ‬مهنة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬المهن‭ ‬لارتباطها‭ ‬بصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬وسلامته‭ ‬وحياته‭ ‬وكثرة‭ ‬أعداد‭ ‬الممارسين‭ ‬لها،‭ ‬والترجمة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولتها‭ ‬بموجب‭ ‬بعض‭ ‬التشريعات‭ ‬وبقرارات،‭ ‬فالترجمة‭ ‬القانونية‭ ‬مثلا‭ ‬صدرت‭ ‬قرارات‭ ‬منظمة‭ ‬لها،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المطبوعات‭ ‬والنشر‭. ‬فيما‭ ‬دافعت‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬المقترح‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬دراسة‭ ‬أصدرتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬الترجمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬وهذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬توصيات‭ ‬وملاحظات‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بتحسين‭ ‬الجانب‭ ‬التشريعي‭ ‬والتراخيص‭ ‬المهنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالترجمة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الملاحظات‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الترجمة،‭ ‬لذلك‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تطلع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬المهمة‭.‬

وأوضح‭ ‬رضا‭ ‬فرج،‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح،‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوضوح‭ ‬القانوني‭ ‬والتنظيمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬ودعم‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬والسكان‭ ‬متعددي‭ ‬اللغات،‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلك‭ ‬وسلامته،‭ ‬وكذلك‭ ‬تشجيع‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬ودعم‭ ‬الامتثال‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬ويشجع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬عبدالعزيز‭ ‬أبل،‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬لم‭ ‬تلتق‭ ‬بمقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬لسماع‭ ‬رأيهم‭ ‬حول‭ ‬فكرة‭ ‬الاقتراح،‭ ‬وتعرض‭ ‬عليهم‭ ‬أسباب‭ ‬الرفض،‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬التشريعية،‭ ‬ولكننا‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬الوزارية،‭ ‬فنحن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬ليس‭ ‬عليها‭ ‬رقابة،‭ ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فراغا‭ ‬تشريعيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬