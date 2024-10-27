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((الشورى)) يمرر الحساب الختامي لسنة 2022

10/27/2024 7:06:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فخرو ينتقد تأخير عرض الحساب الختامي والمسقطي يدافع عن لجنته

وكيل المالية: الحكومة لم تتجاوز سقوف الاقتراض


مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمجلس‭ ‬أن‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬المبذولة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬ظهرت‭ ‬آثارها‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬أبرزه‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية،‭ ‬داعية‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬الأخذ‭ ‬بالتوصيات‭ ‬المتكررة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭.‬

وكان‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬قد‭ ‬انتقد‭ ‬عدم‭ ‬أخذ‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬توصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬رغم‭ ‬تكرارها‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬الميزانية‭ ‬ولا‭ ‬التدفقات‭ ‬المالية،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نسمي‭ ‬هذا‭ ‬حسابا‭ ‬ختاميا،‭ ‬فهو‭ ‬يشمل‭ ‬فقط‭ ‬إيرادات‭ ‬وملاحظات‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬شهد‭ ‬تحسناً‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬بزيادة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬و200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬بعض‭ ‬الوزارات‭ ‬نفقات‭ ‬الصرف‭ ‬المعتمدة‭ ‬لها،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوز‭ ‬الصرف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قانون،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالاقتراض‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مرسوم‭ ‬الاقتراض‭.‬

وتطرق‭ ‬فخرو‭ ‬إلى‭ ‬تأخر‭ ‬مناقشة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لعام‭ ‬2022م،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬مناقشة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬التالية،‭ ‬واصفا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حاليا‭ ‬بالمخالفة‭.‬

بدوره‭ ‬كشف‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أسباب‭ ‬تأخر‭ ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬المجلس،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يتوجب‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬تأخير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬ثم‭ ‬استغرق‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فترة‭ ‬7‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬تسلمت‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وبذلت‭ ‬جهداً‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬مناقشة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬يكون‭ ‬بقرار‭ ‬وليس‭ ‬بقانون،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والأخذ‭ ‬بملاحظاتها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمود‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬شامل‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬مثل‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬والملاحق‭ ‬وأن‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬يطلع‭ ‬عليه‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتجاوزات‭ ‬نفقات‭ ‬الصرف،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬تتخذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التجاوزات،‭ ‬منها‭ ‬تطبيق‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬لأي‭ ‬أوامر‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬مالية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬ترسل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التعاميم‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للالتزام‭ ‬بضوابط‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬

وأكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والحكومة‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬سقوف‭ ‬الاقتراض‭ ‬تماماً،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬هو‭ ‬اتفاقية‭ ‬إطارية‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬وتعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاقتراض،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اقتراضه‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التوزان‭ ‬المالي‭ ‬والقروض‭ ‬الخاصة‭ ‬كلها‭ ‬ضمن‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الحكومي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬له‭ ‬قانون‭ ‬مستقل‭ ‬يغطي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬تدرج‭ ‬ضمن‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬إيرادات‭ ‬حكومية‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬إيرادها‭ ‬للحكومة‭ ‬لكونها‭ ‬ليست‭ ‬إيرادات‭ ‬بالمعنى‭ ‬مثل‭ ‬الأمانات،‭ ‬التأمين،‭ ‬الضمانات،‭ ‬المحاكم‭ ‬وما‭ ‬يرد‭ ‬فيها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬المستقلة‭ ‬مثل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬كتفصيل،‭ ‬ولكنها‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬كمبالغ‭ ‬تحول‭ ‬لهذه‭ ‬الجهات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوصت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬والتباحث‭ ‬والتوافق‭ ‬وتجويد‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وغيرها،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتباحث‭ ‬الملاحظات‭ ‬الجوهرية‭ ‬وآلية‭ ‬تنفيذها‭ ‬وتطبيقها‭ ‬وأثر‭ ‬الأخذ‭ ‬بها‭.‬

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