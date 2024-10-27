فندق سانت ريجيس الرياض يحتفل بمرور عام على افتتاحه

(MENAFN
- Asdaf News)
احتفل فندق سانت ريجيس الرياض بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه في حفل مميز جمع نخبة من رجال الأعمال ورواد صناعة الضيافة والفنادق.
ويتميز فندق سانت ريجيس الرياض في قلب العاصمة السعودية،بصروح الفخامة والضيافة العربية الأصيلة فمنذ افتتاحه،رسخ مكانته كرمز للرقي والأناقة، مستوحياً إلهامه من التراث السعودي الغني.
كما يُعرف فندق سانت ريجيس الرياض بتقديم تجربة فريدة للضيوف، تتضمن خدمة المساعد الشخصي المميزة من سانت ريجيس، والتي تقدم اهتمامًا شخصيًا ودقيقًا بالتفاصيل، مما يضمن أقصى درجات الرضا لكل ضيف.
وخلال عامه الأول حصد الفندق العديد من الجوائز المرموقة، والتي تؤكد ريادته في قطاع الضيافة، من بينها جائزة أفضل فندق للأعمال في الشرق الأوسط من جوائز بيزنس ترافيلر 2024، وجائزة أفضل فندق فاخر في الرياض من جوائز واتس أون 2024.” وأفضل لاونج في الرياض، ستيلا سكاي لاونج“جوائز واتس أون 2024، وأفضل شاي بعد الظهر في الرياض“جوائز تايم أوت 2024، وأيضا جائزة السبا الموصى به في الرياض“جوائز واتس أون 2024
MENAFN27102024007116015312ID1108822645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.