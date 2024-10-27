فندق سانت ريجيس الرياض يحتفل بمرور عام على افتتاحه

MENAFN - Asdaf News) احتفل فندق سانت ريجيس الرياض بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه في حفل مميز جمع نخبة من رجال الأعمال ورواد صناعة الضيافة والفنادق.

ويتميز فندق سانت ريجيس الرياض في قلب العاصمة السعودية،بصروح الفخامة والضيافة العربية الأصيلة فمنذ افتتاحه،رسخ مكانته كرمز للرقي والأناقة، مستوحياً إلهامه من التراث السعودي الغني.

كما يُعرف فندق سانت ريجيس الرياض بتقديم تجربة فريدة للضيوف، تتضمن خدمة المساعد الشخصي المميزة من سانت ريجيس، والتي تقدم اهتمامًا شخصيًا ودقيقًا بالتفاصيل، مما يضمن أقصى درجات الرضا لكل ضيف.

وخلال عامه الأول حصد الفندق العديد من الجوائز المرموقة، والتي تؤكد ريادته في قطاع الضيافة، من بينها جائزة أفضل فندق للأعمال في الشرق الأوسط من جوائز بيزنس ترافيلر 2024، وجائزة أفضل فندق فاخر في الرياض من جوائز واتس أون 2024.” وأفضل لاونج في الرياض، ستيلا سكاي لاونج“جوائز واتس أون 2024، وأفضل شاي بعد الظهر في الرياض“جوائز تايم أوت 2024، وأيضا جائزة السبا الموصى به في الرياض“جوائز واتس أون 2024