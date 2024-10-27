استطلاع للرأي.. الحزب الحاكم في اليابان مهدد بفقدان الغالبية في مجلس النواب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 27 - 10 (كونا) -- أظهر استطلاع لآراء الناخبين اليابانيين أن (الحزب الليبرالي الديمقراطي) الحاكم مهدد بفقدان الغالبية في مجلس النواب الياباني الذي انطلقت انتخابات
مرشحيه في وقت سابق اليوم الأحد.
وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء أن نتيجة الاستطلاع الذي أجرته تسلط الضوء على عدم ثقة الناخبين في (الحزب الليبرالي الديمقراطي) بعد اتهام بعض نواب الحزب بالحصول على رشاوى إضافة إلى الفضيحة بالتمويل بملايين الدولارات من الأموال السياسية غير الموثقة.
وأوضحت (كيودو) أن ذلك جاء على الرغم من الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء الياباني رئيس (الحزب الليبرالي الديمقراطي) شيغيرو إيشيبا حول القيام بإصلاحات سياسية من خلال خطة لتقديم مساعدة إضافية للأسر المتضررة من التضخم.
ونقلت الوكالة عن إيشيبا قوله إنه يأمل أن يتمكن حزبه وشريكه الأصغر في الحكومة حزب (كوميتو الجديد) مجتمعين من الفوز بالأغلبية بإجمالي 233 مقعدا من أصل 465.
ومن المتوقع أن تزيد بعض أحزاب المعارضة الرئيسية مقاعدها في مجلس النواب لا سيما (الحزب الديمقراطي الدستوري) المعارض الرئيسي في اليابان الذي حاز 98 مقعدا في المجلس المنحل حسبما أظهر الاستطلاع.
وانطلقت اليوم الأحد عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب الياباني في نحو 45 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد مع توقعات بإعلان النتائج بحلول صباح غد الاثنين.
وتعهد رئيس الوزراء إيشيبا بعد أن حل المجلس في ال9 من الشهر الجاري بإعطاء الأولوية لتخفيف التأثير السلبي للتضخم وتعزيز الاقتصادات الإقليمية والقدرة على مواجهة الكوارث والتهديدات الأمنية.
وكان (الحزب الليبرالي الديمقراطي) يمتلك 256 مقعدا في المجلس المنحل في حين كان لدى حزب (كوميتو الجديد) 32 مقعدا.
يذكر أن هذه هي أول انتخابات لمجلس النواب منذ أكتوبر 2021 عندما حقق الائتلاف الحكومي الذي يقوده (الحزب الليبرالي الديمقراطي) فوزا مريحا. (النهاية)
م ك / ف ل ا
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