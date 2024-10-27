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استطلاع للرأي.. الحزب الحاكم في اليابان مهدد بفقدان الغالبية في مجلس النواب

10/27/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 10 (كونا) -- أظهر استطلاع لآراء الناخبين اليابانيين أن (الحزب الليبرالي الديمقراطي) الحاكم مهدد بفقدان الغالبية في مجلس النواب الياباني الذي انطلقت انتخابات مرشحيه في وقت سابق اليوم الأحد.
وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء أن نتيجة الاستطلاع الذي أجرته تسلط الضوء على عدم ثقة الناخبين في (الحزب الليبرالي الديمقراطي) بعد اتهام بعض نواب الحزب بالحصول على رشاوى إضافة إلى الفضيحة بالتمويل بملايين الدولارات من الأموال السياسية غير الموثقة.
وأوضحت (كيودو) أن ذلك جاء على الرغم من الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء الياباني رئيس (الحزب الليبرالي الديمقراطي) شيغيرو إيشيبا حول القيام بإصلاحات سياسية من خلال خطة لتقديم مساعدة إضافية للأسر المتضررة من التضخم.
ونقلت الوكالة عن إيشيبا قوله إنه يأمل أن يتمكن حزبه وشريكه الأصغر في الحكومة حزب (كوميتو الجديد) مجتمعين من الفوز بالأغلبية بإجمالي 233 مقعدا من أصل 465.
ومن المتوقع أن تزيد بعض أحزاب المعارضة الرئيسية مقاعدها في مجلس النواب لا سيما (الحزب الديمقراطي الدستوري) المعارض الرئيسي في اليابان الذي حاز 98 مقعدا في المجلس المنحل حسبما أظهر الاستطلاع.
وانطلقت اليوم الأحد عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب الياباني في نحو 45 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد مع توقعات بإعلان النتائج بحلول صباح غد الاثنين.
وتعهد رئيس الوزراء إيشيبا بعد أن حل المجلس في ال9 من الشهر الجاري بإعطاء الأولوية لتخفيف التأثير السلبي للتضخم وتعزيز الاقتصادات الإقليمية والقدرة على مواجهة الكوارث والتهديدات الأمنية.
وكان (الحزب الليبرالي الديمقراطي) يمتلك 256 مقعدا في المجلس المنحل في حين كان لدى حزب (كوميتو الجديد) 32 مقعدا.
يذكر أن هذه هي أول انتخابات لمجلس النواب منذ أكتوبر 2021 عندما حقق الائتلاف الحكومي الذي يقوده (الحزب الليبرالي الديمقراطي) فوزا مريحا. (النهاية)

م ك / ف ل ا




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