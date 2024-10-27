(أوريدو) تحقق 42 مليون دينار أرباحا صافية في التسعة أشهر المنتهية من 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت 27 - 10 (كونا) -- أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أوريدو) اليوم الاحد تحقيق أرباح صافية تبلغ 42 مليون دينار كويتي (نحو 8ر136 دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بربحية للسهم بلغت 84 فلس مقارنة بأرباح بلغت 81 مليون دينار (نحو 6ر599 دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي بربحية 162 فلسا للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني فيه بيان صحفي ان الإيرادات الموحدة ارتفعت بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 527 مليون دينار كويتي (نحو 7ر1 مليار دولار) في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 486 مليون دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف آل ثاني أن الدخل ارتفع قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 194 مليون دينار كويتي (نحو 632 مليون دولار) في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 184 مليون دينار كويتي (نحو 599 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن الشركة حصدت خلال هذه الفترة ثمار الاستثمارات التي قامت بها في شبكة الشركة لتعزيز وتحسين تجربة العملاء في التعامل مع (أوريدو) حيث نما حجم قاعدة العملاء بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 4ر26 مليون عميل مضيفا أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال الاستمرار في الابتكار ووضع احتياجات العملاء في طليعة اهتماماتها.(النهاية)
ف ه / ا ع ب
MENAFN27102024000071011013ID1108822504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.