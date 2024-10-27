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(أوريدو) تحقق 42 مليون دينار أرباحا صافية في التسعة أشهر المنتهية من 2024

10/27/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 27 - 10 (كونا) -- أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أوريدو) اليوم الاحد تحقيق أرباح صافية تبلغ 42 مليون دينار كويتي (نحو 8ر136 دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بربحية للسهم بلغت 84 فلس مقارنة بأرباح بلغت 81 مليون دينار (نحو 6ر599 دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي بربحية 162 فلسا للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني فيه بيان صحفي ان الإيرادات الموحدة ارتفعت بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 527 مليون دينار كويتي (نحو 7ر1 مليار دولار) في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 486 مليون دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف آل ثاني أن الدخل ارتفع قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 194 مليون دينار كويتي (نحو 632 مليون دولار) في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 184 مليون دينار كويتي (نحو 599 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن الشركة حصدت خلال هذه الفترة ثمار الاستثمارات التي قامت بها في شبكة الشركة لتعزيز وتحسين تجربة العملاء في التعامل مع (أوريدو) حيث نما حجم قاعدة العملاء بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 4ر26 مليون عميل مضيفا أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال الاستمرار في الابتكار ووضع احتياجات العملاء في طليعة اهتماماتها.(النهاية)

ف ه / ا ع ب




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