الوفيات اليوم الاحد 27 أكتوبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- في ذمة الله:
- عبدالله حمد محمد النجدي 77 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: صباح السالم ق8 ش1 ج3 م15
- كاظمية صالح محمد القطان 77 عاما (شيعت)
(أرملة عبدالحميد عبدالوهاب إبراهيم العوض)
الرجال: الدعية حسينية ال بوحمد ق2 ش27 قسيمة 197 م8
النساء: القادسية ق4 ش محمد حبيب البدر م43
- أحمد محمود أحمد الغربللي 47 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: ضاحية عبدالله السالم ق2 ش صنعاء م20 فقط الثلاثاء والأربعاء
- هادي غريب رحيل العازمي 82 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الدوحة ق1 ش الثاني م21
- عمر سعود طلب المحيسن 45 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: قرطبة ق1 ش دمشق م13
- عجيل حداد برجس الشمري 84 عاما (شيع)
الرجال والنساء: الجهراء القصر ق 4ب شارع 1 م12
- مراحب حمدان براك النصافي 54 عاما (شيعت)
(زوجة أحمد علي وبران السيحان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرحاب الرقم الآلي 15560676
إنا لله وإنا إليه راجعون.(النهاية)
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