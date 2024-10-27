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(الأركان العامة للجيش): السيطرة على حريق مخزن بمعسكرات المباركية

10/27/2024 2:34:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- قالت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاحد إن فرق الاطفاء التابعة للجيش وقوة الإطفاء العام سيطرت على الحريق الذي اندلع في مخزن يحتوي على أثاث وقرطاسية بمعسكرات المباركية دون تسجيل أي إصابات.
وذكرت الرئاسة في بيان صحفي إنه يجري حاليا حصر الأضرار التي اقتصرت على بعض الخسائر المادية فقط بالإضافة إلى التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.(النهاية)

ع ج ر / م خ




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