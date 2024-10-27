(الأركان العامة للجيش): السيطرة على حريق مخزن بمعسكرات المباركية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- قالت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاحد إن فرق الاطفاء التابعة للجيش وقوة الإطفاء العام سيطرت على الحريق الذي اندلع في مخزن يحتوي على أثاث وقرطاسية بمعسكرات المباركية دون تسجيل أي إصابات.
وذكرت الرئاسة في بيان صحفي إنه يجري حاليا حصر الأضرار التي اقتصرت على بعض الخسائر المادية فقط بالإضافة إلى التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.(النهاية)
ع ج ر / م خ
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