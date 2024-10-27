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جدارية كويتية بريطانية في سوق المباركية احتفاء بمرور 125 عاما على العلاقات الثنائية المثمرة

10/27/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- رفع الستار اليوم الاحد عن جدارية فنية في سوق الذهب بالمباركية رسمها الفنان الكويتي يوسف صالح والفنانة البريطانية ميغان راسل احتفاء بـ125 عاما من العلاقات الوثيقة والمثمرة بين البلدين.
وفي هذه المناسبة التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالتعاون مع سفارة بريطانيا قالت سفيرة المملكة المتحدة بيليندا لويس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الجدارية تحمل في طياتها الكثير من المعاني والرموز التي تتشارك فيها الدولتان الصديقتان وبشكل رئيسي طائر الهدهد الذي يحط في البلدين اثناء هجرته السنوية.
وأضافت لويس أن هذه الجدارية التي تحتفي بها الدولتان بالتاريخ العميق الذي يجمعهما طوال 125 عاما تحتوي ايضا على زهور خاصة بالبلدين فيها الجوري الأبيض الإنجليزي وزهرة نبات العرفج الموجود في صحراء الكويت مشيرة إلى اللآليء في الجدارية التي اشتهر الكويتيون بالغوص عليها قديما وكانت المفضلة عند ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.
وأكدت أن العلاقة التي تجمع بلادها والكويت تتميز بالتشارك في التنمية المتبادلة في المجالات المختلفة قائلة "إننا احتجنا بعضنا البعض في حقبات مختلفة من تاريخنا المشترك وإنها علاقة اتسمت بالنضج والاستفادة مبنية على تبادل الأفكار البناءة جميع المجالات".
ومن جانبه شرح مدير المشروع الوطني للفن الثالث في (الوطني للثقافة) عبدالله ياسين في تصريح مماثل ان هذا المشروع هو الاول من سلسلة مشاريع تبادلية في مجال الفن الثالث وبالتحديد الجداريات بمشاركة فنانين كويتيين مع أقرانهم الأجانب وبالتعاون مع السفارات المختلفة.
وأكد أن الهدف الاول منها هو رفع المستوى الفني والثقافي للفنانين وتسليط الضوء على إبداعات الفنانين الكويتين وصقل مهاراتهم بالتواصل مع الفنانين العالميين على ارض الكويت.
وذكر أن من أهداف المشروع تجميل الساحات المختلفة والمناطق او الجدران الفارغة مثل محولات الكهرباء والجسور الأمر الذي يضفي جمالا وزيادة الحس الفني وتذوقه في المجتمع.
وقال إنه من المزمع أن تكون الجدارية الثانية في سوق المباركية أيضا خلال الأسابيع القادمة وبالتعاون مع سفار استراليا لدى الكويت.(النهاية)

ي ت / ط أ ب




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