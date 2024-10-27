(الموهبة والإبداع): 10 مبتكرين كويتيين يشاركون ببرنامج الابتكار للذكاء الاصطناعي بوادي السيليكون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن 10 مبتكرين ومخترعين كويتيين سيشاركون ببرنامج الابتكار المخصص للذكاء الاصطناعي المقرر إقامته في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من 18 الى 27 نوفمبر المقبل.
وقال مدير عام المركز ندا الديحاني في بيان اليوم الأحد إنه تم اختيار المشاركين من بين نحو 50 متقدما من قبل لجنة تحكيم متخصصة من مؤسسة (Mind the Bridge) وفق معايير عالمية تشمل جاهزية المنتج وحجم السوق والإنجازات السابقة ونموذج العمل وقوة الفريق والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.
وأضاف الديحاني أن المركز ومن خلال البرنامج الذي سيتم تنظيمه في (Mind the Bridge) في سان فرانسيسكو يسعى إلى تعزيز قدرات الابتكار لدى المشاركين وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تساعدهم في تحقيق النجاح والتميز والتوسع التزاما بتعزيز الابتكار ودعم المبتكرين الكويتيين لتطوير أفكارهم وفتح آفاق جديدة أمامهم في الأسواق العالمية.
وأوضح أن البرنامج يوفر فرصة نادرة لأصحاب التخصصات العلمية لاكتساب رؤى معمقة حول أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستفادة من بيئة تعد من الأكثر حيوية وإبداعا على مستوى العالم.
وأفاد أن أهمية البرنامج تكمن في تمكين المبتكرين الكويتيين من فهم السوق الأمريكي بشكل أعمق وتطوير استراتيجياتهم الابتكارية وبناء شبكة علاقات مع شركاء نجاح رئيسيين في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الابتكارات العشرة التي تم اختيارها شملت (Kaffy) وهي شركة تكنولوجية رائدة تقدم حلولا بيومترية مبتكرة تتيح الدفع عبر مسح الكف وتوسع تقنيتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم لتحسين الأمان والراحة و(Brailleiance) وهو جهاز تعليمي تفاعلي يهدف إلى تمكين الطلاب المكفوفين في تعلم الرياضيات بطريقة برايل مع تعزيز التعلم الذاتي.
وذكر أن الابتكارات شملت أيضا (Tim) وهو نظام متكامل لإدارة موارد الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتعزيز نتائج المرضى في العيادات والمستشفيات إضافة إلى (Ayadi) منصة العلاج النفسي عبر الإنترنت التي تربط المستخدمين بمعالجين معتمدين مع مراعاة الخصوصية والكفاءة الثقافية لتسهيل الوصول إلى الدعم النفسي.
وأشار إلى أن الابتكارات المختارة شملت أيضا (Mortex BCI) وهو نظام يسمح بالتحكم في الأجهزة باستخدام الأفكار عبر التصور الحركي بمساعدة الذكاء الاصطناعي وحساسات نشاط الدماغ وكذلك (Scansx) وهو جهاز طبي محمول مبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص إصابات الدماغ بسرعة ودقة مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية وإنقاذ الارواح.
وبين أن الابتكارات شملت (oqood AI LegalTech) وهو مساحة عمل قانونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام القانونية المتكررة وتوليد معلومات واتفاقيات قانونية بشكل آمن وسري و(EkosLive) المنصة الشاملة لتبسيط وتحسين تجربة التصوير الفلكي مع ميزات ذكية للتخزين السحابي والجدولة ومشاركة الصور مع المجتمع.
وأفاد باختيار (Classi AI) وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل المعلمين من خلال أتمتة تخطيط الدروس وإنشاء الأنشطة والتقييمات المتوافقة مع المناهج المحلية و(Golden Egg) وهو تطبيق عالمي يربط بين مالكي السلالات والمستثمرين المحتملين ويتيح للمستخدمين التفاعل والبيع ومشاركة تجربتهم. (النهاية)
م ذ / م ص ع
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