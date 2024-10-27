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(الموهبة والإبداع): 10 مبتكرين كويتيين يشاركون ببرنامج الابتكار للذكاء الاصطناعي بوادي السيليكون

10/27/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن 10 مبتكرين ومخترعين كويتيين سيشاركون ببرنامج الابتكار المخصص للذكاء الاصطناعي المقرر إقامته في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من 18 الى 27 نوفمبر المقبل.
وقال مدير عام المركز ندا الديحاني في بيان اليوم الأحد إنه تم اختيار المشاركين من بين نحو 50 متقدما من قبل لجنة تحكيم متخصصة من مؤسسة (Mind the Bridge) وفق معايير عالمية تشمل جاهزية المنتج وحجم السوق والإنجازات السابقة ونموذج العمل وقوة الفريق والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.
وأضاف الديحاني أن المركز ومن خلال البرنامج الذي سيتم تنظيمه في (Mind the Bridge) في سان فرانسيسكو يسعى إلى تعزيز قدرات الابتكار لدى المشاركين وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تساعدهم في تحقيق النجاح والتميز والتوسع التزاما بتعزيز الابتكار ودعم المبتكرين الكويتيين لتطوير أفكارهم وفتح آفاق جديدة أمامهم في الأسواق العالمية.
وأوضح أن البرنامج يوفر فرصة نادرة لأصحاب التخصصات العلمية لاكتساب رؤى معمقة حول أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستفادة من بيئة تعد من الأكثر حيوية وإبداعا على مستوى العالم.
وأفاد أن أهمية البرنامج تكمن في تمكين المبتكرين الكويتيين من فهم السوق الأمريكي بشكل أعمق وتطوير استراتيجياتهم الابتكارية وبناء شبكة علاقات مع شركاء نجاح رئيسيين في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الابتكارات العشرة التي تم اختيارها شملت (Kaffy) وهي شركة تكنولوجية رائدة تقدم حلولا بيومترية مبتكرة تتيح الدفع عبر مسح الكف وتوسع تقنيتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم لتحسين الأمان والراحة و(Brailleiance) وهو جهاز تعليمي تفاعلي يهدف إلى تمكين الطلاب المكفوفين في تعلم الرياضيات بطريقة برايل مع تعزيز التعلم الذاتي.
وذكر أن الابتكارات شملت أيضا (Tim) وهو نظام متكامل لإدارة موارد الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتعزيز نتائج المرضى في العيادات والمستشفيات إضافة إلى (Ayadi) منصة العلاج النفسي عبر الإنترنت التي تربط المستخدمين بمعالجين معتمدين مع مراعاة الخصوصية والكفاءة الثقافية لتسهيل الوصول إلى الدعم النفسي.
وأشار إلى أن الابتكارات المختارة شملت أيضا (Mortex BCI) وهو نظام يسمح بالتحكم في الأجهزة باستخدام الأفكار عبر التصور الحركي بمساعدة الذكاء الاصطناعي وحساسات نشاط الدماغ وكذلك (Scansx) وهو جهاز طبي محمول مبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص إصابات الدماغ بسرعة ودقة مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية وإنقاذ الارواح.
وبين أن الابتكارات شملت (oqood AI LegalTech) وهو مساحة عمل قانونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام القانونية المتكررة وتوليد معلومات واتفاقيات قانونية بشكل آمن وسري و(EkosLive) المنصة الشاملة لتبسيط وتحسين تجربة التصوير الفلكي مع ميزات ذكية للتخزين السحابي والجدولة ومشاركة الصور مع المجتمع.
وأفاد باختيار (Classi AI) وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل المعلمين من خلال أتمتة تخطيط الدروس وإنشاء الأنشطة والتقييمات المتوافقة مع المناهج المحلية و(Golden Egg) وهو تطبيق عالمي يربط بين مالكي السلالات والمستثمرين المحتملين ويتيح للمستخدمين التفاعل والبيع ومشاركة تجربتهم. (النهاية)

م ذ / م ص ع


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