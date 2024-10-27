دوري زين الممتاز.. السالمية يفوز على اليرموك بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- فاز نادي السالمية على ضيفه اليرموك بنتيجة (2 - 1) ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري
الكويتي الممتاز لكرة القدم
(دوري زين) والتي أقيمت على استاد ثامر اليوم الأحد.
وافتتح نادي اليرموك التسجيل عبر محترفه ماريو في الدقيقة الـ3 ليعطي لنفسه أفضلية مسبقة بهدف مباغت ولينهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.
وعادل السالمية النتيجة بتسجله الهدف الأول عن طريق التونسي عماد اللواتي في الدقيقة الـ57 والذي عزز التقدم بهدف آخر في الدقيقة ال61 ليضمن لفريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع السالمية رصيده إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري في حين أبقى اليرموك على نقاطه الثلاث بالمركز العاشر والأخير. (النهاية)
م ي م / ع ع ح
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