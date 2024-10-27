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دوري زين الممتاز.. السالمية يفوز على اليرموك بهدفين لهدف

10/27/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- فاز نادي السالمية على ضيفه اليرموك بنتيجة (2 - 1) ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) والتي أقيمت على استاد ثامر اليوم الأحد.
وافتتح نادي اليرموك التسجيل عبر محترفه ماريو في الدقيقة الـ3 ليعطي لنفسه أفضلية مسبقة بهدف مباغت ولينهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.
وعادل السالمية النتيجة بتسجله الهدف الأول عن طريق التونسي عماد اللواتي في الدقيقة الـ57 والذي عزز التقدم بهدف آخر في الدقيقة ال61 ليضمن لفريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع السالمية رصيده إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري في حين أبقى اليرموك على نقاطه الثلاث بالمركز العاشر والأخير. (النهاية)

م ي م / ع ع ح



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