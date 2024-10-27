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الدوري الألماني: (بايرن ميونيخ) يلحق هزيمة ثقيلة بنظيره (بوخوم)

10/27/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 27 - 10 (كونا) -- ألحق (بايرن ميونيخ) اليوم الأحد هزيمة ثقيلة بنظيره (بوخوم) بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
ولم ينتظر الفريق البافاري طويلا قبل تسجيل الهدف الأول عبر ميشيل أليس في الدقيقة الـ16 قبل أن يلتحق به جمال موسيالا في الدقيقة الـ26 ويسجل الهدف الثاني.
وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ57 سجل هاري كين الهدف الثالث قبل نجاح ليروي سانيه في الدقيقة الـ65 بتسجيل الهدف الرابع فيما جاء الهدف الخامس عبر كينغسلي كومان في الدقيقة الـ71.
وبهذا الفوز يستعيد (بايرن ميونيخ) هيبته بعد الهزيمة القاسية التي مني بها الأربعاء الماضي أمام الفريق الإسباني (برشلونه) بنتيجة 5 أهداف لهدف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ووفق هذه النتيجة يستعيد (بايرن ميونيخ) الصدارة برصيد 20 نقطة متفوقا على (لايبزيغ) بـ20 نقطة أيضا بفارق الأهداف.(النهاية)

ع ن ج / ف ا س




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