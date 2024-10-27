الدوري الألماني: (بايرن ميونيخ) يلحق هزيمة ثقيلة بنظيره (بوخوم)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 27 - 10 (كونا) -- ألحق (بايرن ميونيخ) اليوم الأحد هزيمة ثقيلة بنظيره (بوخوم) بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
ولم ينتظر الفريق البافاري طويلا قبل تسجيل الهدف الأول عبر ميشيل أليس في الدقيقة الـ16 قبل أن يلتحق به جمال موسيالا في الدقيقة الـ26 ويسجل الهدف الثاني.
وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ57 سجل هاري كين الهدف الثالث قبل نجاح ليروي سانيه في الدقيقة الـ65 بتسجيل الهدف الرابع فيما جاء الهدف الخامس عبر كينغسلي كومان في الدقيقة الـ71.
وبهذا الفوز يستعيد (بايرن ميونيخ) هيبته بعد الهزيمة القاسية التي مني بها الأربعاء الماضي أمام الفريق الإسباني (برشلونه) بنتيجة 5 أهداف لهدف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ووفق هذه النتيجة يستعيد (بايرن ميونيخ) الصدارة برصيد 20 نقطة متفوقا على (لايبزيغ) بـ20 نقطة أيضا بفارق الأهداف.(النهاية)
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