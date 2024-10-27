نادي (فتيات العيون) يتوج بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة الاولى للكاراتيه للفتيات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- توج نادي فتيات العيون الرياضي
بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة الأولى للكاراتيه للفتيات للموسم الرياضي المحلي (2024/2025) التي نظمها الاتحاد الكويتي للعبة واختتمت مساء اليوم الاحد بعد أربعة أيام من المنافسات وسط مشاركة أكثر من 150 لاعبة من 14 ناديا واكاديمية متخصصة باللعبة.
وتمكن (فتيات العيون) من حسم البطولة التي أقيمت بصالة الاتحاد بنادي السالمية وشملت فئات البراعم والاشبال والناشئات والشباب والعمومي بعد أن جمعت لاعباته 30 نقطة بمنافسة قوية مع حامل اللقب للموسم الماضي عن نادي (الفتاة) الذي تحصل على 27 نقاط فيما احتل نادي الكويت المركز الثالث بعد ان حصدت لاعباته 18 نقطة.
وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الدكتورة أبرار عبدالسيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الختام ان البطولة تميزت بمشاركة كبيرة من اللاعبات في مختلف مسابقاتها (كوميتيه) القتالية و(الكاتا) الاستعراضية بكل المراحل السنية مهنئة الاندية الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة.
وأضافت أن نسخة هذه البطولة اكتسبت أهمية كبيرة كون أن اللاعبات المميزات فيها سيتم اختيارهن لتمثيل المنتخب الكويتي الذي سيشارك بالبطولة الخليجية الاولى للفتيات التي ستقام في ديسمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض فضلا انها فرصة مهمة لاكتشاف مواهب مميزة باللعبة لا سيما من الاعمار الصغيرة.
وأكدت حرص الاتحاد على دعم الرياضة النسائية وتشجيع الفتاة الكويتية على ممارسة الرياضة في هذه اللعبة المخصصة للدفاع عن النفس مشيدة بالمستوى الفني العالي للاعبات وبجهود الاندية والاكاديميات المشاركة بالبطولة وكذلك بالحضور الجماهيري المميز لكل منافسات البطولة.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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