Monday, 28 October 2024 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي (فتيات العيون) يتوج بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة الاولى للكاراتيه للفتيات

10/27/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- توج نادي فتيات العيون الرياضي بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة الأولى للكاراتيه للفتيات للموسم الرياضي المحلي (2024/2025) التي نظمها الاتحاد الكويتي للعبة واختتمت مساء اليوم الاحد بعد أربعة أيام من المنافسات وسط مشاركة أكثر من 150 لاعبة من 14 ناديا واكاديمية متخصصة باللعبة.
وتمكن (فتيات العيون) من حسم البطولة التي أقيمت بصالة الاتحاد بنادي السالمية وشملت فئات البراعم والاشبال والناشئات والشباب والعمومي بعد أن جمعت لاعباته 30 نقطة بمنافسة قوية مع حامل اللقب للموسم الماضي عن نادي (الفتاة) الذي تحصل على 27 نقاط فيما احتل نادي الكويت المركز الثالث بعد ان حصدت لاعباته 18 نقطة.
وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الدكتورة أبرار عبدالسيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الختام ان البطولة تميزت بمشاركة كبيرة من اللاعبات في مختلف مسابقاتها (كوميتيه) القتالية و(الكاتا) الاستعراضية بكل المراحل السنية مهنئة الاندية الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة.
وأضافت أن نسخة هذه البطولة اكتسبت أهمية كبيرة كون أن اللاعبات المميزات فيها سيتم اختيارهن لتمثيل المنتخب الكويتي الذي سيشارك بالبطولة الخليجية الاولى للفتيات التي ستقام في ديسمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض فضلا انها فرصة مهمة لاكتشاف مواهب مميزة باللعبة لا سيما من الاعمار الصغيرة.
وأكدت حرص الاتحاد على دعم الرياضة النسائية وتشجيع الفتاة الكويتية على ممارسة الرياضة في هذه اللعبة المخصصة للدفاع عن النفس مشيدة بالمستوى الفني العالي للاعبات وبجهود الاندية والاكاديميات المشاركة بالبطولة وكذلك بالحضور الجماهيري المميز لكل منافسات البطولة.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




MENAFN27102024000071011013ID1108822497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث