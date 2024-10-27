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(التطوعية النسائية) تنظم ندوة (اهتمي بنفسك.. فأنت تستحقين الكثير) للتوعية بسرطان الثدي

10/27/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- نظمت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية اليوم الأحد ندوة بعنوان (اهتمي بنفسك.. فأنت تستحقين الكثير) للتوعية بمرض سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع مدينة الدسمة الصحية والرابطة الكويتية لجراحة أورام الثدي والترميم التجميلي.
وأكدت رئيس مجلس إدارة (الجمعية) الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الجمعية على تنظيم الحملات والندوات المتخصصة في شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بمرض سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع جمعيات النفع العام.
وأوضحت أن هذه الندوة تهدف إلى التوعية الوقائية ودعم الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي انطلاقا من الشراكة المجتمعية في تنظيم الفعاليات التي تخدم المجتمع.
بدورها أكدت أمين سر (الجمعية) الدكتور منى القطان في تصريح مماثل اهتمام الجمعية بمواضيع الأسرة وحرصها على القيام بدور فعال في المناسبات الرسمية التي تخص المرأة والطفل بشكل خاص لخدمة المجتمع.
وأضافت أن هذه الندوة التوعوية تتضمن مشاركة من جمعيات النفع العام إضافة إلى تجارب نساء متعافيات من المرض ونقلها للحضور والحديث عن كيفية اجتيازهن المرض وبداية حياة جديدة لتسود الإيجابية.
وتضمنت الندوة مشاركة من الرابطة الكويتية لجراحة أورام الثدي والترميم التجميلي ألقتها الدكتورة سارة اليوحة التي تحدثت عن المرض وأنواعه وطرق الوقاية منه وتقنيات الترميم التجميلي للثدي إضافة إلى مشاركة من مدينة الدسمة الصحية بمداخلة من المعالج النفسي علي السلطان الذي تحدث عن الصحة النفسية وأهمية التأهيل والعلاج النفسي للمرضى. (النهاية)

خ م ج



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