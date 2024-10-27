(التطوعية النسائية) تنظم ندوة (اهتمي بنفسك.. فأنت تستحقين الكثير) للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- نظمت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية اليوم الأحد ندوة
بعنوان (اهتمي بنفسك.. فأنت تستحقين الكثير) للتوعية بمرض سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع مدينة الدسمة الصحية والرابطة الكويتية لجراحة أورام الثدي والترميم التجميلي.
وأكدت رئيس مجلس إدارة (الجمعية) الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الجمعية على تنظيم الحملات والندوات المتخصصة في شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بمرض سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع جمعيات النفع العام.
وأوضحت أن هذه الندوة تهدف إلى التوعية الوقائية ودعم الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي انطلاقا من الشراكة المجتمعية في تنظيم الفعاليات التي تخدم المجتمع.
بدورها أكدت أمين سر (الجمعية) الدكتور منى القطان في تصريح مماثل اهتمام الجمعية بمواضيع الأسرة وحرصها على القيام بدور فعال في المناسبات الرسمية التي تخص المرأة والطفل بشكل خاص لخدمة المجتمع.
وأضافت أن هذه الندوة التوعوية تتضمن مشاركة من جمعيات النفع العام إضافة إلى تجارب نساء متعافيات من المرض ونقلها للحضور والحديث عن كيفية اجتيازهن المرض وبداية حياة جديدة لتسود الإيجابية.
وتضمنت الندوة مشاركة من الرابطة الكويتية لجراحة أورام الثدي والترميم التجميلي ألقتها الدكتورة سارة اليوحة التي تحدثت عن المرض وأنواعه وطرق الوقاية منه وتقنيات الترميم التجميلي للثدي إضافة إلى مشاركة من مدينة الدسمة الصحية بمداخلة من المعالج النفسي علي السلطان الذي تحدث عن الصحة النفسية وأهمية التأهيل والعلاج النفسي للمرضى. (النهاية)
خ م ج
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