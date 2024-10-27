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الرياض تستضيف المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية.. 20 نوفمبر المقبل

10/27/2024 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف الرياض النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية ""Saudi Rail يومي 20 و 21 نوفمبر المقبل، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لاستعراض أحدث التطورات والابتكارات في قطاع السكك الحديدية على المستويين المحلي والدولي.
وأكد المهندس الجاسر، أن هذا الحدث يواكب التطورات الكبيرة والواسعة التي تشهدها منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية، منوهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-. وبيّن معاليه، الدور الكبير الذي تقوم به السكك الحديدية بالمملكة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسهيل حركة التنقل للأفراد والبضائع، ودعم حركة التجارة والسياحة وضيوف الرحمن، وكذلك حماية أصول شبكات الطرق البرية، وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال إزاحة ملايين الرحلات اليومية للسيارات والشاحنات، مؤكدًا مواصلة خطط تطوير مرافق السكك الحديدية عبر رفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية وتطوير خدمات المستفيدين.
وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من المشاريع الوطنية للبنى التحتية للسكك الحديدية مخطط لها ومدرجة في الإستراتيجية، وهو ما يشير إلى زيادة الدور الكبير الذي سيقوم به قطاع السكك الحديدية في السنوات القادمة، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار"، الدكتور بشار بن خالد المالك، أن استضافة المملكة لهذا الحدث النوعي يجسد الدور الريادي الذي يؤديه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وليؤكد المعرض مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا يجمع الجهات المختصة في مجال السكك الحديدية من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، وذلك يتأكد من خلال العدد الكبير من المشاركين والمتحدثين خلال المعرض والمؤتمر. ويشهد الحدث مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث يتضمن أكثر من 200 متحدث محلي ودولي في جلسات حوارية تناقش الابتكارات والحلول المتقدمة في مجال السكك الحديدية، كما يشارك في المعرض أكثر من 200 جهة عارضة، مما يوفر منصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين في هذا المجال الحيوي، وليكون المعرض بذلك أحد أكبر المعارض التي تقام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا المعرض في إطار جهود " سار " لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، من خلال استقطاب وتوطين أحدث تقنيات النقل بالقطارات، وتعزيز دور المملكة كونها مركزًا لوجستيًا عالميًا بالتعاون مع الجهات المختصة داخليًا وخارجيًا.
يُذكر أن شبكة الخطوط الحديدية السعودية "سار" تشمل ثلاث شبكات بين المناطق والمدن، وهي: شبكة قطار الشمال، وشبكة قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع الذي دشّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عام 2018م. كما تشمل شبكات القطارات بالمملكة عدة شبكات داخلية قائمة، وهي: قطار المشاعر المقدسة، الذي يخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج كل عام، ومترو الرياض، وقطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وقطار جامعة الأميرة نورة، ليصل بذلك مجموع أطوال شبكات الخطوط الحديدية إلى أكثر من 5500 كيلومتر.

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