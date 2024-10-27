مجموعة بسطامي وصاحب تعلن عن نقل مركز خدمة نيسان الرئيسي إلى البيادر لتعزيز تجربة عملائها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات
نيسان في الأردن، عن نقل
المركز الرئيسي لخدمات ما بعد البيع من ماركا إلى
البيادر، بهدف توفير خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية
المجموعة لتقريب الخدمات إلى عملائها وجعلها أكثر سهولة في الوصول، لتوفير الوقت
وتقليل الجهد المطلوب منهم.
ويعتبر مركز البيادر الآن المركز الرئيسي لخدمات
نيسان، والذي يقدم أحدث وأشمل الخدمات، بما في ذلك خدمة الاستلام والتوصيل التي
كانت جزءاً من فلسفة نيسان لسنوات عديدة، والتي توفر على العملاء الوقت والجهد من
خلال عدم الحاجة إلى زيارة المركز شخصياً، كما تتيح لهم إمكانية صيانة سياراتهم
دون عناء التنقل.
ومن خلال هذه الخطوة، تواصل مجموعة بسطامي وصاحب
التزامها بتقديم خدمات متميزة تساهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز خدمات ما بعد
البيع، إلى جانب رفع مستوى رضا العملاء، وتعزيز ثقتهم بالعلامة التجارية التي
تمثلها المجموعة.
بدوره، علّق المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي
لمجموعة بسطامي وصاحب قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن توسيع خدمات مركز البيادر
واعتباره مركز الخدمة الرئيسي، حيث سيتضمن الآن العديد من الخدمات الجديدة
والمحسنة من الخدمات الموجودة مسبقاً مثل الاستلام والتوصيل التي تم تصميمها
بالأساس لتوفير تجربة خالية من المتاعب لعملائنا. نحن ملتزمون بتقديم خدمات
استثنائية تسهل على العملاء وتزيد من رضاهم."
كما صرّح المهندس معتصم ديرانية، مدير خدمات ما بعد
البيع في المجموعة: "نحن متحمسون لنقل مركز الخدمة الرئيسي إلى البيادر، ما
يعكس التزامنا بتحسين راحة عملائنا. هدفنا هو تسهيل تجربة الصيانة بالكامل، ونتوقع
أن هذه الخطوة ستوفر لهم تجربة سلسة وخالية من التعقيدات."
وفي ظل تزايد توقعات العملاء في السوق المحلي
والعالمي للحصول على خدمات أكثر ملاءمة وسرعة، يعد توسيع الخدمات في مركز البيادر
استجابة ذكية لتوقعات السوق من ناحية الابتكار والريادة. مجموعة بسطامي وصاحب تسعى
دائماً للتميز في تقديم أفضل الحلول لعملائها، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل
هذه التوجهات التي تواكب احتياجات السوق الحديثة.
أما حول المزايا الرئيسية لخدمة الاستلام والتوصيل،
فتشمل:
توفير الوقت: حيث تُغني العملاء عن الحاجة للحضور شخصياً إلى مركز الخدمة.
السهولة والمرونة: يمكن للعملاء تحديد مواعيد مناسبة واستلام خدمات الصيانة من المنزل أو المكتب.
زيادة الوصول: الخدمة متاحة للعملاء الذين يواجهون صعوبات في التنقل إلى المركز، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الصيانة بسهولة.
يشار إلى أنّ مركز البيادر الجديد يتميز بإضافة
العديد من التحسينات الإضافية إلى جانب خدمة الاستلام والتوصيل، مثل:
زيادة سعة الخدمة: لتقليل فترات الانتظار وتسريع إعادة المركبات إلى العملاء.
توسيع صالة العملاء: وتجهيزها بمرافق حديثة لضمان تجربة مريحة أثناء الانتظار.
أحدث المعدات: لخدمة السيارات، بما في ذلك مبيعات الإطارات والخدمات ذات الصلة، لتحويل المركز إلى وجهة شاملة للصيانة.
مسار الخدمات السريعة: مثل تغيير الزيت لضمان سرعة الخدمة وتقليل زمن الانتظار.
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