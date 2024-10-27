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مجموعة بسطامي وصاحب تعلن عن نقل مركز خدمة نيسان الرئيسي إلى البيادر لتعزيز تجربة عملائها

10/27/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن، عن نقل المركز الرئيسي لخدمات ما بعد البيع من ماركا إلى البيادر، بهدف توفير خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المجموعة لتقريب الخدمات إلى عملائها وجعلها أكثر سهولة في الوصول، لتوفير الوقت وتقليل الجهد المطلوب منهم.
ويعتبر مركز البيادر الآن المركز الرئيسي لخدمات نيسان، والذي يقدم أحدث وأشمل الخدمات، بما في ذلك خدمة الاستلام والتوصيل التي كانت جزءاً من فلسفة نيسان لسنوات عديدة، والتي توفر على العملاء الوقت والجهد من خلال عدم الحاجة إلى زيارة المركز شخصياً، كما تتيح لهم إمكانية صيانة سياراتهم دون عناء التنقل.
ومن خلال هذه الخطوة، تواصل مجموعة بسطامي وصاحب التزامها بتقديم خدمات متميزة تساهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز خدمات ما بعد البيع، إلى جانب رفع مستوى رضا العملاء، وتعزيز ثقتهم بالعلامة التجارية التي تمثلها المجموعة.
بدوره، علّق المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن توسيع خدمات مركز البيادر واعتباره مركز الخدمة الرئيسي، حيث سيتضمن الآن العديد من الخدمات الجديدة والمحسنة من الخدمات الموجودة مسبقاً مثل الاستلام والتوصيل التي تم تصميمها بالأساس لتوفير تجربة خالية من المتاعب لعملائنا. نحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تسهل على العملاء وتزيد من رضاهم."
كما صرّح المهندس معتصم ديرانية، مدير خدمات ما بعد البيع في المجموعة: "نحن متحمسون لنقل مركز الخدمة الرئيسي إلى البيادر، ما يعكس التزامنا بتحسين راحة عملائنا. هدفنا هو تسهيل تجربة الصيانة بالكامل، ونتوقع أن هذه الخطوة ستوفر لهم تجربة سلسة وخالية من التعقيدات."
وفي ظل تزايد توقعات العملاء في السوق المحلي والعالمي للحصول على خدمات أكثر ملاءمة وسرعة، يعد توسيع الخدمات في مركز البيادر استجابة ذكية لتوقعات السوق من ناحية الابتكار والريادة. مجموعة بسطامي وصاحب تسعى دائماً للتميز في تقديم أفضل الحلول لعملائها، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل هذه التوجهات التي تواكب احتياجات السوق الحديثة.
أما حول المزايا الرئيسية لخدمة الاستلام والتوصيل، فتشمل:
توفير الوقت: حيث تُغني العملاء عن الحاجة للحضور شخصياً إلى مركز الخدمة.
السهولة والمرونة: يمكن للعملاء تحديد مواعيد مناسبة واستلام خدمات الصيانة من المنزل أو المكتب.
زيادة الوصول: الخدمة متاحة للعملاء الذين يواجهون صعوبات في التنقل إلى المركز، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الصيانة بسهولة.

يشار إلى أنّ مركز البيادر الجديد يتميز بإضافة العديد من التحسينات الإضافية إلى جانب خدمة الاستلام والتوصيل، مثل:
زيادة سعة الخدمة: لتقليل فترات الانتظار وتسريع إعادة المركبات إلى العملاء.
توسيع صالة العملاء: وتجهيزها بمرافق حديثة لضمان تجربة مريحة أثناء الانتظار.
أحدث المعدات: لخدمة السيارات، بما في ذلك مبيعات الإطارات والخدمات ذات الصلة، لتحويل المركز إلى وجهة شاملة للصيانة.
مسار الخدمات السريعة: مثل تغيير الزيت لضمان سرعة الخدمة وتقليل زمن الانتظار.

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