تقدم مركز الأردن العالمي لمؤشر سرعات الانترنت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت هيئة
تنظيم قطاع الاتصالات عن ارتفاع تصنيف الأردن عالميا بمؤشر سرعات التنزيل الخاص
بخدمات الاتصالات الخلوية ومؤشر سرعات الانترنت الثابتة لشهر أيلول الماضيK وفقًا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.
فقد
ارتفع مركز الأردن (3) نقاط في مؤشر سرعات التنزيل الخاص بخدمات الاتصالات الخلوية
ليصل الى المركز (84) وبمعدل سرعة تنزيل (29.4) ميجابت/ ثانية ، كما ارتفع مركز الأردن
عالمياً لسرعات الانترنت الثابتة مركزين ليصل للمركز (31) وبمعدل سرعات تنزيل
(155) ميجابت/ ثانية.
وقد عزت
الهيئة هذا الاستمرار في الارتفاع السريع في التصنيف العالمي الى ما تتمتع به
الهيئة من منظومه رقابية تشجع التنافسية والى حرصها على تطبيق السياسات والأنظمة المحفزة للاستثمار في الأردن، والامتيازات
الممنوحة للمشغلين على النحو الذي يسهم في تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة عاليه.
إضافة الى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل
تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وفق المحددات المطلوبة.
وبحسب الهيئة، من المتوقع استمرار ارتفاع المعدل
للفترة القادمة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر في كافة
مناطق المملكة نتيجة لإطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة ومنح التراخيص
اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات والدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة
للشركات لتمكينها من تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالخدمات الى مستوى متقدم.
وأضافت
الهيئة أن هذا التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن يعكس الجهود المتميزة التي تبذلها
الهيئة للوصول إلى قطاع اتصالات قادر على مواكبة أحدث التطورات وتكفل تقدم الأردن نحو
مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي
القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.
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