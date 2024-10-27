افتتاح المحطة الرئيسية لتزويد مصانع مدينة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي

افتتح الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، المحطة الرئيسية لتزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي التي تشتمل على محطتي قياس وتخفيض ضغط الغاز الطبيعي.



وتُعد هذه المحطة نواة لتمديد شبكات الغاز الطبيعي الفرعية ذات الضغط المنخفض داخل منطقة القسطل، لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع الراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة.



وأكد الخرابشة، خلال الافتتاح، أن المشروع جزء من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة، مشيرا إلى أهميته في توفير مصدر بديل وأقل تكلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل، وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل إضافية للأردنيين.



وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام من الوزارة التي تتخذ إجراءات لدعمه بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي، لآثاره الإيجابية على القطاع نظرا لتدني تكلفته بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالديزل، وأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل عند استخدامه لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي ترتكز على إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل، وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6 بالمئة بحلول عام 2030 خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية.



ولفت الخرابشة إلى أن القطاع الصناعي يُعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو، وهو محرك مهم للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في تخفيف أعباء البطالة.



وتنفذ المحطة، المملوكة لشركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، لتوفير 20 ألف متر مكعب/ساعة من الغاز الطبيعي قابلة للزيادة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة، ما سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، وإيجاد فرص عمل إضافية، وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.



وتزود المحطة مدينة القسطل بالغاز من الخط العربي للغاز الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، من خلال خط غاز فرعي بقطر 12 بوصة، حيث يمر الغاز في المحطة بعدة مراحل بهدف تجهيزه للاستهلاك من قبل المصانع المستفيدة.



يشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في نهاية عام 2023، ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) الرامية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره مصدرا اقتصاديا للطاقة، صديقا للبيئة ويسهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية بالإضافة الى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.