الخرابشة: إجراءات لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- قال وزير
الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن القطاع الصناعي يحظى بالاهتمام الكامل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تتخذ إجراءات عدة لدعم القطاع بتزويد المدن الصناعية في عدد من المناطق في المملكة بالغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المحطة الرئيسية لتزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي والتي تشتمل على محطة قياس ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وتعتبر نواة لتمديد شبكات الغاز الطبيعي الفرعية ذات الضغط المنخفض داخل منطقة القسطل لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع الراغبة بالاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد الخرابشة أن المشروع، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي القادم من خلال شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي أو من الغاز المسال القادم عن طريق العقبة، يمثل جزءا من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية، وتكمن أهميته في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل وتمكينها من المنافسة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وتقوم المحطة المملوكة لـ"شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي" بتنفذ مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي لتزويد المصانع في المنطقة بـ20 ألف متر مكعب/ساعة من الغاز الطبيعي قابلة للمضاعفة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتزود المحطة مدينة القسطل بالغاز من الخط العربي للغاز الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، من خلال تنفيذ خط غاز فرعي بقطر 12 بوصة، ويمر الغاز في المحطة بعدة مراحل بهدف تجهيزه للاستهلاك من قبل المصانع المستفيدة.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع بدأ في نهاية العام الماضي ويتماشى مع الخطة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) التي تتضمن توسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره مصدرا اقتصاديا للطاقة، وصديقا للبيئة ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.
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