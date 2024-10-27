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الخرابشة: إجراءات لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي

10/27/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن القطاع الصناعي يحظى بالاهتمام الكامل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تتخذ إجراءات عدة لدعم القطاع بتزويد المدن الصناعية في عدد من المناطق في المملكة بالغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المحطة الرئيسية لتزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي والتي تشتمل على محطة قياس ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وتعتبر نواة لتمديد شبكات الغاز الطبيعي الفرعية ذات الضغط المنخفض داخل منطقة القسطل لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع الراغبة بالاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد الخرابشة أن المشروع، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي القادم من خلال شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي أو من الغاز المسال القادم عن طريق العقبة، يمثل جزءا من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية، وتكمن أهميته في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل وتمكينها من المنافسة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وتقوم المحطة المملوكة لـ"شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي" بتنفذ مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي لتزويد المصانع في المنطقة بـ20 ألف متر مكعب/ساعة من الغاز الطبيعي قابلة للمضاعفة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتزود المحطة مدينة القسطل بالغاز من الخط العربي للغاز الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، من خلال تنفيذ خط غاز فرعي بقطر 12 بوصة، ويمر الغاز في المحطة بعدة مراحل بهدف تجهيزه للاستهلاك من قبل المصانع المستفيدة.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع بدأ في نهاية العام الماضي ويتماشى مع الخطة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) التي تتضمن توسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره مصدرا اقتصاديا للطاقة، وصديقا للبيئة ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.

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