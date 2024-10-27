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دخول الليبيين للمملكة بدون موافقة مسبقة

10/27/2024 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – عُقد صباح أمس اجتماع في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية وبحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الرسمية المعنية بتسهيل دخول المرضى القادمين للعلاج في الأردن.
وقرّرت الوزارة السماح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة، فيما استأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات.
تأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها أخيرا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.
وحضر الاجتماع نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل مصالحه.
وبين وزير الداخلية مازن الفراية، أن الوزارة سمحت لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية. ووفقا لوزير الداخلية، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف الاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة للزوار والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة.
إلى ذلك، قال الزعبي إنه جرى خلال الاجتماع بحث معوقات دخول المرضى العرب الى الأردن وخاصة من بعض الجنسيات المقيدة.
واعتبر أن قرار وزير الداخلية برفع القيود على المرضى القادمين من ليبيا أمر إيجابي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتسهيل الحصول على التأشيرة أو إذن الدخول إلكترونيا عبر منصة "سلامتك" التي ستطلق قريبا أو من خلال المستشفيات والمراكز الطبية. وشدد الزعبي على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لترويج الأردن في مجال السياحة العلاجية في دول أفريقية وعربية من خلال معارض ومؤتمرات تعقد في هذه الدول وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والسفارات الأردنية هناك.
فيما أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة أن الجمعية ستتعاون في ترويج الأردن في مجال السياحة العلاجية والسعي لإبرام عقود مع الجهات التي ترسل المرضى للمملكة بغرض العلاج.

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