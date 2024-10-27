دخول الليبيين للمملكة بدون موافقة مسبقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – عُقد صباح أمس اجتماع في وزارة الداخلية برئاسة وزير
الداخلية مازن الفراية وبحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الرسمية المعنية بتسهيل دخول المرضى القادمين للعلاج في الأردن.
وقرّرت الوزارة السماح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة، فيما استأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات.
تأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها أخيرا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.
وحضر الاجتماع نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل مصالحه.
وبين وزير الداخلية مازن الفراية، أن الوزارة سمحت لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية. ووفقا لوزير الداخلية، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف الاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة للزوار والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة.
إلى ذلك، قال الزعبي إنه جرى خلال الاجتماع بحث معوقات دخول المرضى العرب الى الأردن وخاصة من بعض الجنسيات المقيدة.
واعتبر أن قرار وزير الداخلية برفع القيود على المرضى القادمين من ليبيا أمر إيجابي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتسهيل الحصول على التأشيرة أو إذن الدخول إلكترونيا عبر منصة "سلامتك" التي ستطلق قريبا أو من خلال المستشفيات والمراكز الطبية. وشدد الزعبي على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لترويج الأردن في مجال السياحة العلاجية في دول أفريقية وعربية من خلال معارض ومؤتمرات تعقد في هذه الدول وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والسفارات الأردنية هناك.
فيما أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة أن الجمعية ستتعاون في ترويج الأردن في مجال السياحة العلاجية والسعي لإبرام عقود مع الجهات التي ترسل المرضى للمملكة بغرض العلاج.
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