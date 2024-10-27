الأردن يستورد مليوني برميل نفط من العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- بلغ حجم مستوردات الأردن من النفط العراقي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، نحو 2.09 مليون برميل مقارنة مع نحو 2.27 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما أوردته بيانات وزارة النفط العراقية.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه تباينا بين فترات التوريد، إذ انقطع نقل
كميات النفط خلال أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام الحالي، تبعا لانتهاء مدة عقد التوريد السنوي في هذه الفترة إلى حين تجديده، فيما كان منقطعا في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، للأسباب ذاتها.
ويأتي استيراد النفط من العراق، في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين للمرة الأولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019 وتجدد سنويا، حيث يقدر المعدل اليومي للتوريد بـ10 آلاف إلى 15 ألف برميل يوميا، تعادل نحو 450 ألف برميل شهريا، وتغطي الكميات المستوردة من الجانب العراقي نحو 10 % إلى 15 %، من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام التي تقدر بنحو 150 ألف برميل.
إلى ذلك، طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام وفقا للمواصفات والشروط الواردة بدعوة العطاء.
ودعت الوزارة المناقصين الراغبين بالتقدم للعطاء إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق دعوة العطاء، مصطحبين معهم رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطريق، على أن تكون سارية المفعول طوال فترة تنفيذ العطاء، صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، ومصنفة ضمن الفئة الأولى، كما يجب إحضار رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري، للحصول على النسخة المختومة من وثائق دعوة العطاء.
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