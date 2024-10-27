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الأردن يستورد مليوني برميل نفط من العراق

10/27/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- بلغ حجم مستوردات الأردن من النفط العراقي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، نحو 2.09 مليون برميل مقارنة مع نحو 2.27 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما أوردته بيانات وزارة النفط العراقية.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه تباينا بين فترات التوريد، إذ انقطع نقل كميات النفط خلال أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام الحالي، تبعا لانتهاء مدة عقد التوريد السنوي في هذه الفترة إلى حين تجديده، فيما كان منقطعا في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، للأسباب ذاتها.
ويأتي استيراد النفط من العراق، في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين للمرة الأولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019 وتجدد سنويا، حيث يقدر المعدل اليومي للتوريد بـ10 آلاف إلى 15 ألف برميل يوميا، تعادل نحو 450 ألف برميل شهريا، وتغطي الكميات المستوردة من الجانب العراقي نحو 10 % إلى 15 %، من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام التي تقدر بنحو 150 ألف برميل.
إلى ذلك، طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام وفقا للمواصفات والشروط الواردة بدعوة العطاء.
ودعت الوزارة المناقصين الراغبين بالتقدم للعطاء إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق دعوة العطاء، مصطحبين معهم رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطريق، على أن تكون سارية المفعول طوال فترة تنفيذ العطاء، صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، ومصنفة ضمن الفئة الأولى، كما يجب إحضار رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري، للحصول على النسخة المختومة من وثائق دعوة العطاء.

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