اللبناني روجيه فغالي يتوج بلقب سباق البانوراما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- فاز المتسابق اللبناني روجيه فغالي بلقب سباق تسلق مرتفع البانوراما بنسخته الثانية، الذي اقيم أول من أمس في منطقة البحر الميت، محققا رقما جديدا في السباق بزمن 2.27.236 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الثاني، واحتل المتسابق أمير هشام النجار المركز الثالث، وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن، تويوتا جازو الأردن للسباقات، ريد بول الأردن، والصياد.
وشهد السباق مشاركة 28 متسابقا من الأردن، فلسطين ولبنان. وتكون من جولتين، وجولة ثالثة لأفضل 15 متسابقا.
وقام بتتويج الفائزين في نهاية السباق رئيس اللجنة المنظمة للسباق زيد بلقز، ورئيس لجنة الحكام يعقوب تابللو، العضوين حسن علاء الدين، وزياد مسنات، ومدير السباق عمر زعرور.
الترتيب العام للسباق
- الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقة.
- الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقة، بفارق 0.385 ثانية.
- الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقة.
- الرابع: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي- كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.31.287 دقيقة.
- الخامس: وائل مصطفى (في دبليو- بولو بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.35.648 دقيقة.
- السادس: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقة.
- السابع: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقة.
- الثامن: إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.495 دقيقة.
- التاسع: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقة.
- العاشر: شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.48.872 دقيقة.
- الحادي عشر: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقة.
- الثاني عشر: سيف الشيخ (سوبارو امبريزا - ان 14)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.473 دقيقة.
- الثالث عشر: محمد شاهين (سوبارو امبريزا - اس تي اي)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.55.651 دقيقة.
- الرابع عشر: محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.714 دقيقة.
- الخامس عشر: سيف منصور (تويوتا 86)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.56.820 دقيقة.
فئة الدفع الرباعي
- الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقة.
- الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقة، بفارق 0.385 ثانية.
- الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقة.
فئة الدفع الأمامي
- الأول: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقة.
- الثاني: أمجد الحوراني (سيات ليون)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.01.251 دقيقة.
- الثالث: أحمد جانخوت (تويوتا تيرسيل)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.04.695 دقيقة.
فئة الدفع الخلفي
- الأول: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقة.
- الثاني: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقة.
- الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقة.
أبطال الكؤوس
كأس الفئة 2A وأفضل نتيجة لمتسابق غير أردني: روجيه فغالي (لبنان)، كأس الفئة 1: هشام أمير النجار، كأس 5A: أحمد جانخوت، كأس 4B: عامر موسى، كأس 3B: شادي الفقيه (لبنان)، كأس 3A : يزن جمعة.
كأس الفئة 2B: وائل مصطفى.
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