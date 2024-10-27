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اللبناني روجيه فغالي يتوج بلقب سباق البانوراما

10/27/2024 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- فاز المتسابق اللبناني روجيه فغالي بلقب سباق تسلق مرتفع البانوراما بنسخته الثانية، الذي اقيم أول من أمس في منطقة البحر الميت، محققا رقما جديدا في السباق بزمن 2.27.236 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الثاني، واحتل المتسابق أمير هشام النجار المركز الثالث، وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن، تويوتا جازو الأردن للسباقات، ريد بول الأردن، والصياد.
وشهد السباق مشاركة 28 متسابقا من الأردن، فلسطين ولبنان. وتكون من جولتين، وجولة ثالثة لأفضل 15 متسابقا.
وقام بتتويج الفائزين في نهاية السباق رئيس اللجنة المنظمة للسباق زيد بلقز، ورئيس لجنة الحكام يعقوب تابللو، العضوين حسن علاء الدين، وزياد مسنات، ومدير السباق عمر زعرور.
الترتيب العام للسباق
- الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقة.
- الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقة، بفارق 0.385 ثانية.
- الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقة.
- الرابع: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي- كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.31.287 دقيقة.
- الخامس: وائل مصطفى (في دبليو- بولو بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.35.648 دقيقة.
- السادس: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقة.
- السابع: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقة.
- الثامن: إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.495 دقيقة.
- التاسع: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقة.
- العاشر: شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.48.872 دقيقة.
- الحادي عشر: طارق صرصور (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقة.
- الثاني عشر: سيف الشيخ (سوبارو ‏امبريزا - ان 14)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.473 دقيقة.
- الثالث عشر: محمد شاهين (سوبارو ‏امبريزا - اس تي اي)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.55.651 دقيقة.
- الرابع عشر: محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.55.714 دقيقة.
- الخامس عشر: سيف منصور (تويوتا 86)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.56.820 دقيقة.
فئة الدفع الرباعي
- الأول: روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.27.236 دقيقة.
- الثاني: هشام أمير النجار(ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 2.27.621 دقيقة، بفارق 0.385 ثانية.
- الثالث: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.30.313 دقيقة.
فئة الدفع الأمامي
- الأول: يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.45.816 دقيقة.
- الثاني: أمجد الحوراني (سيات ليون)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.01.251 دقيقة.
- الثالث: أحمد جانخوت (تويوتا تيرسيل)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 3.04.695 دقيقة.
فئة الدفع الخلفي
- الأول: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.46.883 دقيقة.
- الثاني: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.47.840 دقيقة.
- الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.50.011 دقيقة.
أبطال الكؤوس
كأس الفئة 2A وأفضل نتيجة لمتسابق غير أردني: روجيه فغالي (لبنان)، كأس الفئة 1: هشام أمير النجار، كأس 5A: أحمد جانخوت، كأس 4B: عامر موسى، كأس 3B: شادي الفقيه (لبنان)، كأس 3A : يزن جمعة.
كأس الفئة 2B: وائل مصطفى.

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