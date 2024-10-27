أسامة قاسم مديرا فنيا لفريق الصريح

عمان - الغد - قرر مجلس إدارة نادي الصريح تعيين المدرب أسامة قاسم مديرا لفريق كرة القدم، مع الاحتفاظ بكامل أعضاء الجهاز الفني السابق بقيادة ماهر العجلوني. ويعد قاسم من خيرة المدربين الأردنيين وأشرف على تدريب العديد من فرق دوري المحترفين خلال السنوات الماضية. ويحتل الصريح حاليا المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

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