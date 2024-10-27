أسامة قاسم مديرا فنيا لفريق الصريح

أسامة قاسم مديرا فنيا لفريق الصريح
التاريخ
10/27/2024 2:31:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - قرر مجلس إدارة نادي الصريح تعيين المدرب أسامة قاسم مديرا لفريق كرة القدم، مع الاحتفاظ بكامل أعضاء الجهاز الفني السابق بقيادة ماهر العجلوني.
ويعد قاسم من خيرة المدربين الأردنيين وأشرف على تدريب العديد من فرق دوري المحترفين خلال السنوات الماضية.
ويحتل الصريح حاليا المركز العاشر برصيد 6 نقاط.
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