الكشف عن تفاصيل مشادة فينيسيوس وغافي (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن فحوى الحديث والمشادة الكلامية التي التقطتها الكاميرات بين الثنائي فينيسيوس جونيور وغافي، في الكلاسيكو الذي جمع فريقيهما وبرشلونة، مساء السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو".



وحقق برشلونة فوزًا مهمًّا على حساب ريال مدريد برباعية نظيفة، في مواجهة كان فيها البارسا هو الأفضل بشكل كبير.



ووفقًا لِما ذكره موقع "rmcsport" فإن "غافي نجم برشلونة استغل اللحظات الأخيرة من المباراة ليزيد الضغط، ويستهزئ بفينيسيوس الذي بدا عاجزًا ولم يتمكن من الوصول لمرمى البلوغرانا".

وشارك غافي كبديل في المباراة عند الدقيقة الـ87، ورغم دخوله متأخرًا، فإنه أبدى فخره وسعيه للحفاظ على النتيجة أو ربما حتى زيادتها.



وفي الدقيقة الأخيرة، اشتد التنافس بين غافي وفينيسيوس جونيور عند خط التماس.



وبعْدَ أن بدا أن التوتر قد هدأ، وجَّه غافي رسالة قوية إلى نجم الريال، مذكرًا إياه بنتيجة المباراة، حيث أشار بأصابعه الأربع، قائلًا: "4-0، 4-0!"، وفقَ ما التقطته الكاميرات.

بينما أوضح برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير، أن فينيسيوس ردَّ على غافي سريعًا، إذ قال له: "نعم، نعم، لكنني سأذهب للحصول على الكرة الذهبية يوم الاثنين".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2024 في مسرح "شاتلييه" بالعاصمة الفرنسية باريس، غدًا الاثنين.



ووفقًا لِما رجَّحته عدة مصادر إعلامية، فإن فينيسيوس جونيور هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكرة الذهبية 2024.



يأتي ذلك بعدما سجل فينيسيوس 24 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع ريال مدريد الموسم الماضي.