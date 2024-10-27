الكشف عن تفاصيل مشادة فينيسيوس وغافي (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية عن فحوى الحديث والمشادة الكلامية التي التقطتها الكاميرات بين الثنائي فينيسيوس جونيور وغافي، في الكلاسيكو الذي جمع فريقيهما ريال مدريد وبرشلونة، مساء السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وحقق برشلونة فوزًا مهمًّا على حساب ريال مدريد برباعية نظيفة، في مواجهة كان فيها البارسا هو الأفضل بشكل كبير.
ووفقًا لِما ذكره موقع "rmcsport" فإن "غافي نجم برشلونة استغل اللحظات الأخيرة من المباراة ليزيد الضغط، ويستهزئ بفينيسيوس الذي بدا عاجزًا ولم يتمكن من الوصول لمرمى البلوغرانا".
وشارك غافي كبديل في المباراة عند الدقيقة الـ87، ورغم دخوله متأخرًا، فإنه أبدى فخره وسعيه للحفاظ على النتيجة أو ربما حتى زيادتها.
وفي الدقيقة الأخيرة، اشتد التنافس بين غافي وفينيسيوس جونيور عند خط التماس.
وبعْدَ أن بدا أن التوتر قد هدأ، وجَّه غافي رسالة قوية إلى نجم الريال، مذكرًا إياه بنتيجة المباراة، حيث أشار بأصابعه الأربع، قائلًا: "4-0، 4-0!"، وفقَ ما التقطته الكاميرات.
بينما أوضح برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير، أن فينيسيوس ردَّ على غافي سريعًا، إذ قال له: "نعم، نعم، لكنني سأذهب للحصول على الكرة الذهبية يوم الاثنين".
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2024 في مسرح "شاتلييه" بالعاصمة الفرنسية باريس، غدًا الاثنين.
ووفقًا لِما رجَّحته عدة مصادر إعلامية، فإن فينيسيوس جونيور هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكرة الذهبية 2024.
يأتي ذلك بعدما سجل فينيسيوس 24 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع ريال مدريد الموسم الماضي.
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