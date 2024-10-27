بيان رسمي من ريال مدريد يخص لامين يامال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، اليوم الأحد، يدين فيه تعرض لامين يامال، نجم برشلونة لهتافات عنصرية، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ11 للدوري الإسباني.
وأسهم يامال في فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية دون رد، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ77 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
وبات يامال أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الكلاسيكو بعمر 17 عامًا و105 أيام.
وكشف الصحفي الكتالوني فيكتور لوزانو عن العنصرية التي تعرَّض لها اللاعب بعد تسجيله الهدف الثالث للبلوغرانا، حيث قال: "سمعت في أحد مقاطع الفيديو كلامًا عنصريًّا موجّهًا إلى لامين يامال".
وقال ريال مدريد في بيانه: "يدين النادي بشدة أي نوع من السلوك الذي ينطوي على العنصرية أو الكراهية أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف بشدة للإهانات التي وجهها بعض المشجعين الليلة الماضية في أحد أجزاء الملعب".
وأضاف: "فتح ريال مدريد تحقيقًا لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المؤسفة من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".
ويتصدر برشلونة مع مدربه الألماني هانزي فليك، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة.
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