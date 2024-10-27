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بيان رسمي من ريال مدريد يخص لامين يامال

10/27/2024 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، اليوم الأحد، يدين فيه تعرض لامين يامال، نجم برشلونة لهتافات عنصرية، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ11 للدوري الإسباني.


وأسهم يامال في فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية دون رد، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ77 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".


وبات يامال أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الكلاسيكو بعمر 17 عامًا و105 أيام.

وكشف الصحفي الكتالوني فيكتور لوزانو عن العنصرية التي تعرَّض لها اللاعب بعد تسجيله الهدف الثالث للبلوغرانا، حيث قال: "سمعت في أحد مقاطع الفيديو كلامًا عنصريًّا موجّهًا إلى لامين يامال".

وقال ريال مدريد في بيانه: "يدين النادي بشدة أي نوع من السلوك الذي ينطوي على العنصرية أو الكراهية أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف بشدة للإهانات التي وجهها بعض المشجعين الليلة الماضية في أحد أجزاء الملعب".


وأضاف: "فتح ريال مدريد تحقيقًا لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المؤسفة من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".


ويتصدر برشلونة مع مدربه الألماني هانزي فليك، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة.

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