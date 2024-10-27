اطلاق سباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
وقعت شركة واحة أيلة للتطوير
والجمعية الأردنية للماراثونات اتفاقية، شراكة لتنظيم النسخة الثامنة عشرة من
" أيلة نصف ماراثون
البحر الأحمر"، المقرر إقامتها في السابع من كانون
الأول (ديسمبر) المقبل.
وعلى مدار السنوات الماضية، نظمت الجمعية
الأردنية للماراثونات Run Jordan وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم من أيلة هذا
الحدث الرياضي
كجزء من استراتيجية أيلة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم
قطاعات الرياضة والشباب، وتسليط الضوء على الأردن كمركز للمنافسات الرياضية
والبطولات المحلية والإقليمية والدولية.
سباق هذا العام، الذي تنظمه الجمعية الأردنية
للماراثونات Run Jordan وبالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم من أيلة،
مقسم إلى ثلاث فئات: سباق للأطفال، سباق 10 كيلومترات، سباق 21 كيلومتراً/نصف
ماراثون.
هذا وأعربت المدير العام لـلجمعية الأردنية
للماراثونات Run Jordan الآنسة لينا الكرد، عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية مع شركة آيلة
للتطوير، التي تواصل تحقيق النجاح لأكبر حدث رياضي في العقبة في نسخته الثامنة
عشرة. حيث يستمتع المشاركون بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة أثناء الجري، مما
يمنحهم تجربة فريدة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير
سهل دودين، حرص أيلة على تحويل هذا السباق السنوي إلى تقليد رياضي، إيماناً بأهمية
دعم الرياضة والرياضيين، ونشر الثقافة الصحية والرياضية من خلال تقديم الدعم
لتنظيم السباق، وتشجيع المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القدرات
والبنية التحتية المؤهلة التي تتمتع بها المملكة بشكل عام، و أيلة بشكل خاص، في
استضافة هذا النوع من الرياضات التي يشارك فيها المئات من داخل الأردن وخارجه.
وأشار دودين أيضاً إلى أن شركة واحة أيلة
للتطوير تسعى لتعزيز موقع العقبة كوجهة رياضية وسياحية تمتلك القدرات اللوجستية
والتنظيمية لاستضافة بطولات رياضية عالمية كبرى وتسليط الضوء على المنتج السياحي
المتنوع الذي تنعم به العقبة والأردن عموماً.
ويأتي هذا الحدث الرياضي كجزء من نهج الجمعية
الخيرية للماراثونات، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة
وضرورة اتباع نمط حياة صحي أفضل.
ويجدر بالذكر أن شركة واحة أيلة للتطوير تُعد
منصة رئيسية للأنشطة الرياضية النوعية على المستوى الوطني، وتطلق سنوياً جدولاً
حافلاً بالفعاليات الرياضية لتعزيز النشاط الرياضي المحلي في مدينة العقبة.
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