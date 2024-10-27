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اطلاق سباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

10/27/2024 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - وقعت شركة واحة أيلة للتطوير والجمعية الأردنية للماراثونات اتفاقية، شراكة لتنظيم النسخة الثامنة عشرة من " أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر"، المقرر إقامتها في السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وعلى مدار السنوات الماضية، نظمت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم من أيلة هذا الحدث الرياضي كجزء من استراتيجية أيلة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم قطاعات الرياضة والشباب، وتسليط الضوء على الأردن كمركز للمنافسات الرياضية والبطولات المحلية والإقليمية والدولية.
سباق هذا العام، الذي تنظمه الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan وبالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم من أيلة، مقسم إلى ثلاث فئات: سباق للأطفال، سباق 10 كيلومترات، سباق 21 كيلومتراً/نصف ماراثون.
هذا وأعربت المدير العام لـلجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan الآنسة لينا الكرد، عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية مع شركة آيلة للتطوير، التي تواصل تحقيق النجاح لأكبر حدث رياضي في العقبة في نسخته الثامنة عشرة. حيث يستمتع المشاركون بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة أثناء الجري، مما يمنحهم تجربة فريدة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير سهل دودين، حرص أيلة على تحويل هذا السباق السنوي إلى تقليد رياضي، إيماناً بأهمية دعم الرياضة والرياضيين، ونشر الثقافة الصحية والرياضية من خلال تقديم الدعم لتنظيم السباق، وتشجيع المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القدرات والبنية التحتية المؤهلة التي تتمتع بها المملكة بشكل عام، و أيلة بشكل خاص، في استضافة هذا النوع من الرياضات التي يشارك فيها المئات من داخل الأردن وخارجه.
وأشار دودين أيضاً إلى أن شركة واحة أيلة للتطوير تسعى لتعزيز موقع العقبة كوجهة رياضية وسياحية تمتلك القدرات اللوجستية والتنظيمية لاستضافة بطولات رياضية عالمية كبرى وتسليط الضوء على المنتج السياحي المتنوع الذي تنعم به العقبة والأردن عموماً.
ويأتي هذا الحدث الرياضي كجزء من نهج الجمعية الخيرية للماراثونات، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وضرورة اتباع نمط حياة صحي أفضل.
ويجدر بالذكر أن شركة واحة أيلة للتطوير تُعد منصة رئيسية للأنشطة الرياضية النوعية على المستوى الوطني، وتطلق سنوياً جدولاً حافلاً بالفعاليات الرياضية لتعزيز النشاط الرياضي المحلي في مدينة العقبة.

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