برنامج Galaxy AI Pioneers يعلن عن فتح باب القبول للانضمام إلى المجموعة الثالثة لملبتكرين الشباب

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- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 أكتوبر 2024: بعد النجاح الملحوظ الذي حققته النسخة الأولى في برنامج Galaxy AI Pioneers، بدأ البرنامج نسخته الثانية ويستقبل الآن الطلبات للانضمام إلى المجموعة الثالثة. وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد الشباب من عمر 12 إلى 17 عاماً بأحدث مهارات الذكاء الاصطناعي.
شهدت النسخة الأولى من البرنامج مشاركة 50 طالباً، مما يعكس الاهتمام الكبير بتعلم الذكاء الاصطناعي بين الشباب الإماراتي. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج في 19 أكتوبر وتستمر حتى 16 نوفمبر.
يقدم البرنامج منهجاً شاملاً يتناول أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسيحصل المشاركون على تجربة عملية مع تطبيقات Galaxy AI للذكاء الاصطناعي، وسيعملون على تطوير حلولهم الخاصة من خلال مشروع تخرج. وستكون التدريبات بنمط هجين يجمع بين الجلسات الافتراضية التي يديرها خبراء عالميون وورش عمل ستعقد في مقر المبرمجين بدبي، مما يوفر تجربة تعليمية غنية وممتعة.
يستمر برنامج Galaxy AI Pioneers في دعم رؤية الإمارات الرامية إلى إنشاء جيل من المبتكرين المتمكنين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليساهموا في رحلة التحول الرقمي للدولة ودعم اقتصادها القائم على المعرفة.
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