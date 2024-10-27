"العربيّة للسيارات" تطرح عرضاً مغرياً على سيارة "إنفينيتي QX60"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) ، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2024: أعلنت إنفينيتي من العربيّة للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن طرح عرض مميز على سيارة "إنفينيتي QX60". ويعدّ هذا العرض فرصة استثنائيّة لشراء سيارة SUV الفاخرة، مع مجموعة من المزايا التي تعزز تجربة امتلاك هذا الطراز.
ويتيح العرض للمشترين الجدد باقة من المزايا التي تشمل تأمينًا مجانيًا لمدة عام، وخدمتين لاستلام وتوصيل السيارة، وعقد صيانة لمدة ثلاث سنوات، والدفع المؤجّل لمدة أربعة أشهر، وضمان لمدة خمس سنوات مع عدد غير محدود من الأميال. وبفضل هذه المزايا يُعتبر الوقت الحالي مثالياً لتجربة أناقة وميزات "إنفينيتي QX60" المتطورة.
وقد تم تصميم طراز 2025 ليجمع بين الرفاهية والأداء العالي ويواكب تطلعات العملاء، حيث يحتوي على محرّك V6 سعة 3.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، ما يوفر أداءً سريع الاستجابة. كما تتيح تقنيات "إنفينيتي IQ" مقصورة متصلة بشكل كبير مع تقنيات السلامة المتطوّرة لمساعدة السائق، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه INFINITI InTouch™ لتوفير اتصال دائم للركّاب، ما يمنح كلّ رحلة طابعاً فريداً من الرفاهية.
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