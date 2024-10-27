«عقاري الشارقة» تعزز نمط الحياة الصحي بين موظفيها وعملائها

(MENAFN
- Al Madar Communications) إمارة الشارقة-أكتوبر-2024
نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بمقرها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة فعالية صحية تحت شعار «صحتك أولويتنا» وذلك من منطلق حرصها على العناية بصحة موظفيها وجميع العاملين لديها، وتعزيز الوعي الصحي بينهم، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.
افتتح الفعالية سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة معرض الفحوصات الطبية، بحضور سعادة عبد العزيز آل صالح مدير الدائرة، إلى جانب مدراء الإدارات والموظفين، وممثلين عن المؤسسات الطبية المشاركة في الفعالية.
وفي السياق، أكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة أن «هذه الفعالية تأتي ضمن نشاطات الدائرة لتعزيز جهود الإمارة الرامية لرفع مستوى الوعي الصحي، وتشجيع الموظفين والعملاء وكافة أفراد المجتمع على اتباع عادات صحية تُحافظ على عافيتهم وسلامتهم، والعيش بأسلوب حياة صحي يجمع بين الرفاه النفسي والبدني والاجتماعي لما له من فوائد عديدة تكون نتيجتها النهائية الوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة الجسدية والعقلية والنفسية، وتحسين جودة الحياة بشكل عام بما يحقق تطلعات الإمارة الباسمة بأن تكون المدينة الصحية الأولى بالمنطقة».
وأعرب الشامسي عن «شكره للمؤسسات والجمعيات الداعمة والمشاركة على الجهود التي قاموا بها لإنجاح هذه الفعالية المهمة، وإسهامهم الإيجابي والبناء في نشر الوعي والثقافة الصحية من خلال هذه الفعالية التي تحرص دائرة التسجيل العقاري بالشارقة على تنظيمها بشكل مستمر نظراً لأهمية نشر الثقافة والمعرفة الصحية بين الموظفين وعملاء الدائرة».
وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الموظفين في الدائرة والعملاء الذين استفادوا من الخدمات والفحوصات الطبية المتخصصة والتي شملت فحص قياس نسبة السكر بالدم، وضغط الدم، ومستوى الكوليسترول، والطول والوزن ومعدل كتلة الجسم. كما شملت الفعالية إجراء فحوصات أخرى، إضافة لحملة «نبضك قلب حياتك». واختتمت الفعالية بتكريم الجهات الداعمة والمشاركة تقديراً لجهودها ومساهمتها في إنجاح هذا اليوم الطبي.
MENAFN27102024005264011820ID1108822173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.