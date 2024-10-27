بمعدل نمو سنوي تجاوز 11% إيرادات «غذاء القابضة» تسجل 3.67 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2024: أعلنت غذاء القابضة(ADX: Ghitha) ، الشركة الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي والأغذية والأسماك والدواجن والألبان والزيوت النباتية وخدمات تجارة التجزئة والتوزيع، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي أظهرت تحقيق الإيرادات لقفزات كبيرة بعد تسجيلها 3.67 مليار درهم، بنسبة نمو تجاوزت 11% على أساس سنوي.
وسجل إجمالي أرباح مجموعة غذاء 188 مليون درهم، محققاً نمواً كبيراً بلغ 36% على أساس سنوي، في إنجاز جديد يؤشر إلى صحة منهجيتها ومدى تقدم المجموعة في تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية وبلوغ التميز في عملياتها التشغيلية. وحرصت غذاء خلال الأشهر التسعة الأولى على اعتماد استراتيجية بناءة تشمل الاستحواذ على أصول مهمة، والدخول المدروس والناجح إلى أسواق جديدة، والتوسع الطبيعي في حجم أعمالها باستخدام مواردها الخاصة، وتنويع خطوط منتجاتها.
كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة 33% منذ ديسمبر 2023، مسجلاً 9.4 مليار درهم، ما يعكس النمو القوي للمجموعة وقدراتها على تحقيق هدفها الاستراتيجي في تعزيز أجندة الأمن الغذائي الوطني.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية المميزة، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "نجحت مجموعة غذاء في تقديم أداء قوي في سوق مليئة بالتحديات، وتمكنت من التعامل مع قضايا سلسلة التوريد وتقلب أسعار السلع الأساسية. ولا شك أن هذه النتائج المتميزة للمجموعة، ستمكننا من تحقيق المزيد من النمو عبر قطاعات الأعمال الرئيسية في المستقبل."
وستواصل المجموعة مستقبلاً إحراز المزيد من التقدم على صعيد الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى تبوئها مكانة رائدة في قطاع صناعة الأغذية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال تطوير عملياتها ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لظروف السوق المتغيرة. ومع تقدمها نحو تحقيق أهدافها، تحرص المجموعة على إحراز المزيد من التقدم في تحقيق أهدافها والالتزام الدائم بالتميز في جميع المجالات لضمان نمو مستدام يعود على أصحاب المصلحة بفوائد قيّمة.
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