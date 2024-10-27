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مستعمرون يحرقون مركبة مواطن أثناء قطف الزيتون في قبلان

10/27/2024 9:09:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- أحرق مستعمرون، اليوم الأحد، مركبة لأحد المواطنين خلال قطفه ثمار الزيتون في أراضي قبلان جنوب نابلس.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية قبلان خديجة أقرع، إن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة بين البلدة وتلفيت، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن مجدي تيسير أقرع أثناء عمله في الأرض بقطف ثمار الزيتون، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى المركبة لإطفائها.

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