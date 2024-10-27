مستعمرون يحرقون مركبة مواطن أثناء قطف الزيتون في قبلان

مستعمرون يحرقون مركبة مواطن أثناء قطف الزيتون في قبلان
التاريخ
10/27/2024 9:09:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN- أحرق مستعمرون، اليوم الأحد، مركبة لأحد المواطنين خلال قطفه ثمار الزيتون في أراضي قبلان جنوب نابلس.
وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية قبلان خديجة أقرع، إن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة بين البلدة وتلفيت، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن مجدي تيسير أقرع أثناء عمله في الأرض بقطف ثمار الزيتون، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى المركبة لإطفائها.
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