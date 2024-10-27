إسرائيل تحظر تمركز جنودها بقواعدهم تحسبا لرد إيراني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلنجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تأجيل نشاط للتجنيد العسكري، وأصدر قرارا بحظر تمركز قواته داخل قواعدها العسكرية منعا للتجمعات الكبيرة للجنود، وذلك تحسبا لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي أمس السبت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة معاريف إن الجيش قرر تقليص عدد الجنود في القواعد العسكرية ومنع التجمعات الكبيرة للجنود داخلها، بما في ذلك قاعات الطعام، من أجل تقليل المخاطر التي قد تنجم عن رد إيران أو وكلائها في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال قرر تأجيل يوم للتجنيد العسكري، كان مقررا اليوم في مركز التجنيد بتل شومير قرب تل أبيب، بسبب حالة التأهب.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار تقليص التجمعات ليس جديدا على الجيش الإسرائيلي، وقد لجأت إليه إسرائيل مرات عديدة خلال العام الجاري.

وأوضحت أن تلك الإجراءات زاد التمسك بها بعد الطائرة المسيّرة التي أطلقها "حزب الله" وضربت قاعة الطعام في معسكر تابع للواء غولاني في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وجرح نحو 60 آخرين.

وتأتي حالة التأهب الإسرائيلية بعد الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي فجر أمس السبت على إيران، التي أكدت أنها تصدت للهجوم بنجاح، لكنها أعلنت مقتل 4 من جنودها جراءه.

كما تأتي بعد تأكيد طهران عزمها على الرد على الهجوم، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، مضيفا "سندافع عن أرضنا ووطننا".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "هجوم النظام الصهيوني على بلادنا تحول إلى هزيمة أخرى لهذا الكيان"، مؤكدا أن الرد عليه "سيكون حتميا، فبلادنا تعتبر نفسها صاحبة حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة".