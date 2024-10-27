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يوآف غالانت : حماس وحزب الله لم يعودا أداة فعالة لإيران

10/27/2024 9:09:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، إن إيران لم تعد قادرة على استخدام حركة“حماس” في قطاع غزة وجماعة“حزب الله” اللبنانية اللتين تدعمهما كأداتين فعالتين ضد إسرائيل.

وأضاف غالانت في تعليقات خلال مراسم تأبين في القدس المحتلة“على مدى العام المنصرم، المؤسسة الأمنية بقيادة قوات الجيش رجحت الكفة في الحرب وحققت إنجازات غير مسبوقة على كل جبهات القتال”.

وتابع غالانت أن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ أي مهام عسكرية في قطاع غزة كما تم القضاء تماما على كبار قادة حزب الله وأغلب قدراته الصاروخية.

واعتبر أن الجماعتين“لم تعودا أداة فعالة” تستخدمها إيران ضد إسرائيل.

MENAFN27102024000205011050ID1108822063

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