يوآف غالانت : حماس وحزب الله لم يعودا أداة فعالة لإيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - قال وزير
الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، إن إيران لم تعد قادرة على استخدام حركة“حماس” في قطاع غزة وجماعة“حزب الله” اللبنانية اللتين تدعمهما كأداتين فعالتين ضد إسرائيل.
وأضاف غالانت في تعليقات خلال مراسم تأبين في القدس المحتلة“على مدى العام المنصرم، المؤسسة الأمنية بقيادة قوات الجيش رجحت الكفة في الحرب وحققت إنجازات غير مسبوقة على كل جبهات القتال”.
وتابع غالانت أن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ أي مهام عسكرية في قطاع غزة كما تم القضاء تماما على كبار قادة حزب الله وأغلب قدراته الصاروخية.
واعتبر أن الجماعتين“لم تعودا أداة فعالة” تستخدمها إيران ضد إسرائيل.
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