قطر والولايات المتحدة تعلنان استئناف الوساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتل أبيب ترسل وفداً للدوحة

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN -تحركت مجدداً أطراف الوساطة، قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وأبدت عزمها الدفع بجهودها في اللحظات الأخيرة، لتفعيل المسار الذي سجل تراجعاً بسبب توسيع تل أبيب نطاقها عدوانها، وشمل لبنان، مع التلويح بتوسيع الصراع مع إيران. وأكدت الدوحة محاولتها قدر الإمكان الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وإن شددت بصعوبة التحديدات التي يواجهها الوسطاء في ظل توسع نطاق الأزمة.

وأعلنت قطر مؤخراً، مناقشة الجهود وصولاً إلى حل لوقف الحرب وإعادة الرهائن والأسرى. ودعت دول الوساطة إسرائيل لاستئناف محادثات هدنة في غزة.

وجاء التأكيد القطري في مؤتمر صحافي مشترك، عقد في الديوان الأميري، من قبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

وتحاول إدارة بايدن لعب آخر أوراقها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي اشتعلت المنافسة فيها بين نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، ودونالد ترامب الرئيس السابق. وأمام الدعوة المفتوحة لتحريك عجلة الحوار، أكد مسؤول في حماس أن وفداً من الحركة ناقش في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار.

ويتوجه مدير وكالة المخابرات الأمريكية ((سي آي إيه)) وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ((الموساد)) ديفيد برنيع إلى الدوحة لإجراء محادثات مع الوسطاء من قطر ومصر بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسيلتقي بيرنز رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإن هذه اللقاءات ستبحث مختلف الخيارات لاستئناف المفاوضات بشأن الإفراج عن المحتجزين.

وتعتبر قطر أن الأيام الماضية شهدت كثافة للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصاً في المنطقة الشمالية، حيث أدانت الحصار المفروض على شمال غزة والقصف الممنهج للمستشفيات ومخيمات اللجوء والذي تطور إلى إسقاط البراميل المتفجرة في القطاع.

وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على ضرورة إنهاء هذه المرحلة المؤلمة التي تمر بها المنطقة بأسرع وقت وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين.

وتؤكد قطر تواصلها مع كل الأطراف من أجل احتواء الوضع وتفادي أي تصعيد قد يشعل المنطقة، وتعمل على وقف الحرب في غزة ولبنان والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة.

وتحذر الدوحة من أن المنطقة العربية شهدت ما يكفي، وقد آن الأوان للتركيز على إعادة السلام للمنطقة وشعوبها وتحقيق الازدهار والتنمية بدل الحديث عن الصراعات والتصعيد الذي لا ينتهي. وتجدد تأكيدها أن مساعي إنهاء الحرب مستمرة منذ 8 أكتوبر 2023 وكذلك العمل على منع توسع رقعة النزاع.

وتذكر المجتمع الدولي على ضرورة منح الحوار الفرصة لحل الأزمات، وتستشهد بدور الوساطة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 عن الإفراج عن بعض الأسرى والرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وتتأسف الدوحة على الفرص الضائعة منذ نحو عام، بسبب تعطيل جهود السلام، ومعها تقلص فرص الوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب بسبب التحديات التي تنسف أي نهاية تقرب من الحل.

ترجع قطر فشل جهود التوصل لحلول سلمية لتقلص هامش تحرك الوسطاء، خاصة في حال وجود طرف من الأطراف غير منخرط في هذه المحادثات بشكل بناء وإيجابي، حيث ترى الدوحة، أن هذا السلوك قد تغير وأن يتم الضغط على كل الأطراف للوصول إلى نتائج إيجابية واتفاق لإنهاء الحرب.

وتؤكد أن دورها الذي تركز عليه، هو الوساطة وسياستها ألا تتحدث عمن يشكل عائقا أو تنقل معلومات أو تفاصيل المراحل المختلفة للمفاوضات.

وكان

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد رحب في بداية المؤتمر الصحافي بوزير الخارجية الأمريكي، موضحا أن الاجتماع معه كان مهما ومثمرا وفرصة لمناقشة آخر التطورات في الحرب على غزة والطريق للوصول إلى حل، والجهود المستمرة ما بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والشركاء في المنطقة وصولا إلى حل لوقف الحرب وإعادة الرهائن والأسرى.

وبين معاليه أن النقاش تناول سبل إيقاف الحرب في لبنان وكيفية التوصل إلى حل عاجل لوقف هذا العدوان والالتزام بقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701 خاصة وأن قطر حذرت منذ بداية هذه الحرب من تطور وتوسع الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الاجتماع تناول أهمية إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية وما يسمى بـ((اليوم التالي لغزة)) وهو الوصول إلى وضع مستقر ومستدام في قطاع غزة والضفة الغربية وصولا إلى الحل المستدام للقضية الفلسطينية مع إبقاء حل الدولتين كمرجع رئيسي لهذه العملية.

وأثنت الولايات المتحدة الأمريكية على الدور الذي تلعبه قطر في مجال الوساطة، وسعيها الدائم لحل المشاكل عبر طاولة المفاوضات. وعبر عن ذلك صراحة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في آخر زيارة له لقطر ضمن جولته الإقليمية. وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكي، تقديره لدولة قطر على الدور الرئيسي الذي تقوم به كشريك لإيجاد السلام والاستقرار وتحقيق التقدم في المنطقة، لافتا إلى قيامها بمحاولات كبيرة لإرجاع الرهائن إلى بيوتهم والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشاد بلينكن، بما قامت به قطر، وتقديم آلاف الأطنان من الطعام والمعدات المنقذة للحياة والأدوية للمتضررين.

وتستدرك الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر أن تقديم المساعدات وإيصالها إلى الحدود مع غزة لا يكفي لكن من المهم أيضا أن تصل هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، لذلك من الضروري أن تتخذ إسرائيل تدابير مستدامة وطارئة لإيصال المساعدات وهناك تقدم محرز وخطوات إيجابية في هذا الجانب.

يسعى الوسطاء من اليوم الأول للحرب في غزة على ألا تتسع دائرتها، لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، وألا يكون التصعيد ضخماً والصراع أوسع، وهم يعملون على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والتحديات الجمة التي يواجهها الأطفال والنساء والرجال هناك خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وصرحت واشنطن أنها ترفض ((خطة الجنرالات)) التي تم الحديث عنها في الإعلام العبري، وترفض أي جهد يهدف إلى تجويع وحصار الناس وفصل شمال غزة عن باقي المناطق الأخرى في القطاع و((نحن واضحون إزاء هذا الموقف)).

وتحاول قطر التحرك على جميع الجبهات، من أجل تفعيل الوساطة، حتى تحقيق اختراق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، ويوقف شلال الدماء ويمنع من تسرب التوتر لدول المنطقة، مع إدراكها لتبعات انفجار الوضع في المنطقة.

والتقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفد حماس قبل أيام بعد استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، وأبلغوه أنهم ما زالوا متمسكين بورقتهم المقدمة في آب/اغسطس الماضي، التي قالت فيها إن ((الشعب الفلسطيني لا يمكنه قبول صفقات جزئية. يجب أن يبدأ أي جهد لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس بوقف إطلاق النار)).