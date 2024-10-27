إصابات بالاختناق جراء إلقاء الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- أصيب عشرات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، اليوم الأحد، بالاختناق جراء إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية للبنين شمال الخليل.
وقال أمين سر حركة "فتح" في مخيم العروب
عبد الحي جوابرة إن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز السام باتجاه المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق من الطلاب والهيئة التدريسية.
وأشار إلى أن إدارة المدرسة أخلت الطلاب بالكامل من المدرسة، باستخدام طرق بديلة عن الشارع الرئيسي لتأمين سلامتهم.
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