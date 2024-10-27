إصابات بالاختناق جراء إلقاء الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- أصيب عشرات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، اليوم الأحد، بالاختناق جراء إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية للبنين شمال الخليل.

وقال أمين سر حركة "فتح" في مخيم العروب

عبد الحي جوابرة إن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز السام باتجاه المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق من الطلاب والهيئة التدريسية.

وأشار إلى أن إدارة أخلت الطلاب بالكامل من المدرسة، باستخدام طرق بديلة عن الشارع الرئيسي لتأمين سلامتهم.