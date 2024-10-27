Sunday, 27 October 2024 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات بالاختناق جراء إلقاء الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية

10/27/2024 9:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- أصيب عشرات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، اليوم الأحد، بالاختناق جراء إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية للبنين شمال الخليل.

وقال أمين سر حركة "فتح" في مخيم العروب
عبد الحي جوابرة إن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز السام باتجاه المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق من الطلاب والهيئة التدريسية.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة أخلت الطلاب بالكامل من المدرسة، باستخدام طرق بديلة عن الشارع الرئيسي لتأمين سلامتهم.

MENAFN27102024000205011050ID1108822059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث