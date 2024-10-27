إسرائيل تدرس احتمالات الرد الإيراني وطهران تتوعد

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تدرس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين خيارات الرد على إيران في حال شنها هجوما جديدا على إسرائيل، في حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن شعب بلاده سيرد على الهجوم الإسرائيلي بـ"حكمة وذكاء".

ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) مساء اليوم الأحد لمناقشة احتمالات الرد الإيراني بعد الهجوم الذي نفذته إسرائيل أمس السبت وأسفر عن مقتل 4 جنود إيرانيين.

وذكر موقع والا الإسرائيلي أن تقديرات تشير إلى أن الإيرانيين يدرسون الرد على الهجوم، في حين يستعد الجيش الإسرائيلي لجميع السيناريوهات.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إن الهجوم الإسرائيلي ألحق ضررا شديدا في مكون مهم بمنظومة إنتاج الوقود الصلب الضرورية لتصنيع الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإنه أضر بقدرة إيران على تجديد مخزونها من الصواريخ الباليستية لمدة عام.

وأضاف أن إسرائيل هاجمت 4 بطاريات دفاع جوي من طراز "إس 300" كانت في مواقع إستراتيجية تحمي طهران والمنشآت النووية والطاقة في إيران، وأن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا لإنتاج الطائرات بدون طيار، كما استهدف منشأة في مدينة بيرشين حيث تم إجراء الأبحاث وتطوير الأسلحة النووية.

في المقابل، قللت إيران من أهمية آثار ونتائج الهجوم الإسرائيلي، وقال المرشد الإيراني على خامنئي إنه يجب عدم تضخيم "الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني" ولا التقليل من أهميتها أيضا. وأضاف أن على "النظام الصهيوني تصحيح خطأ حساباته وفهم قوة وإرادة الشعب الإيراني".

وفي حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن شعب بلاده سيرد على الهجوم الإسرائيلي بـ"حكمة وذكاء"، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الإسرائيلية التي وصفها بالإجرامية، واتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على إيران وتوفير ممر جوي للقوات الإسرائيلية.

بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الرد على العدوان الإسرائيلي "حتمي ومؤكد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ينبغي أن تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار بشكل مستدام.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث التطورات في الشرق الأوسط وإنه أصدر توجيهات بالدفاع عن إسرائيل إزاء أي ردود محتملة من إيران ووكلائها.

وأعرب بايدن عن أمله أن يكون الهجوم الإسرائيلي على إيران نهاية للضربات المباشرة المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وقال إن الضربات الإسرائيلية في إيران تبدو مقتصرة على الأهداف العسكرية.

من جهته، حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن طهران من الرد على الضربات الإسرائيلية، وأكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على فرص نزع فتيل التصعيد في المنطقة.

وقال أوستن في بيان "ينبغي ألا تقترف إيران خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية، وهو ما ينبغي أن يمثل نهاية لهذا التبادل".