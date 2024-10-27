أضخم عملية دهس تم تنفيذها في فلسطين المحتلة .. استمع

MENAFN - Amman Net) أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن سقوط قتلى ونحو 50 جريحا في أضخم عملية دهس تم تنفيذها في فلسطين المحتلة والتي تم تنفيذها قرب مفترق "غليلوت" شمال "تل أبيب".

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلقت لينا : مش معقول شو مبسوطة، شكرا لصاحب العملية البطل

و قالت أم لؤي : اللهم احصِهم عددا واقتلهم بددا ولا تُغادر منهم أحدا ومزِّقهم شرّ مُمزّق وَألقِ الرعب في قلوبهم وشتِّت شملهم يا ربّ لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية.

و أضافت هيا : احنا الفلسطينيه ضرباتنا قوية شغل ايران ولعبها ما بمشي معنا

و علق نورالدين : منقدر نسمي سلاح السواقين (الشوفاريه)، من أسلحة المقاومة الفلسطينية

و

غرد أحمد : سلمت يمين هذا البطل المقدام، ولا عزاء المتصهينيين.

و قال ياسين : لقد ارتكب الإرهابيون الإسرائيليون الكثير من الفظائع في غزة ولبنان، والآن لم يعد العالم يرحم الإسرائيليين

و أعلن الإعلام العبري عن مقتل 5 على الأقل وإصابة نحو 50 بينهم 10 بحالة خطرة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

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