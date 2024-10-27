أضخم عملية دهس تم تنفيذها في فلسطين المحتلة .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن سقوط قتلى ونحو 50 جريحا في أضخم عملية دهس تم تنفيذها في فلسطين المحتلة والتي تم تنفيذها قرب مفترق "غليلوت" شمال "تل أبيب".
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلقت لينا : مش معقول شو مبسوطة، شكرا لصاحب العملية البطل
و قالت أم لؤي : اللهم احصِهم عددا واقتلهم بددا ولا تُغادر منهم أحدا ومزِّقهم شرّ مُمزّق وَألقِ الرعب في قلوبهم وشتِّت شملهم يا ربّ لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية.
و أضافت هيا : احنا الفلسطينيه ضرباتنا قوية شغل ايران ولعبها ما بمشي معنا
و علق نورالدين : منقدر نسمي سلاح السواقين (الشوفاريه)، من أسلحة المقاومة الفلسطينية
و
غرد أحمد : سلمت يمين هذا البطل المقدام، ولا عزاء المتصهينيين.
و قال ياسين : لقد ارتكب الإرهابيون الإسرائيليون الكثير من الفظائع في غزة ولبنان، والآن لم يعد العالم يرحم الإسرائيليين
و أعلن الإعلام العبري عن مقتل 5 على الأقل وإصابة نحو 50 بينهم 10 بحالة خطرة.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أضخم عملية دهس تم تنفيذها في فلسطين المحتلة
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