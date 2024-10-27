صندوق واعد فنتشرز يخصص 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) أعلن واعد فنتشرز، صندوق استثمار رأس المال الجريء البالغ قيمته 500 مليون دولار والمملوك بالكامل من قبل أرامكو السعودية، عن تخصيص 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الشركات العالمية في مراحلها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وللمساعدة في تحديد تلك الاستثمارات الإستراتيجية وتسريع التوطين للشركات الناشئة العالمية، قام الصندوق بتعيين مجلس استشاري يتكون من خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشمل خلفية أعضاء مجلس الإدارة خبرات متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجالات البحث والتطوير والأوساط الأكاديمية وريادة الأعمال؛ حيث قاد بعضهم مناصب في شركات مثل Meta وAmazon وMIT وOxford وغيرها من المؤسسات الرائدة في المجال.