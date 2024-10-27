صندوق واعد فنتشرز يخصص 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلن واعد فنتشرز، صندوق استثمار رأس المال الجريء البالغ قيمته 500 مليون دولار والمملوك بالكامل من قبل أرامكو السعودية، عن تخصيص 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الشركات العالمية في مراحلها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وللمساعدة في تحديد تلك الاستثمارات الإستراتيجية وتسريع التوطين للشركات الناشئة العالمية، قام الصندوق بتعيين مجلس استشاري يتكون من خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشمل خلفية أعضاء مجلس الإدارة خبرات متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجالات البحث والتطوير والأوساط الأكاديمية وريادة الأعمال؛ حيث قاد بعضهم مناصب في شركات مثل Meta وAmazon وMIT وOxford وغيرها من المؤسسات الرائدة في المجال.
MENAFN27102024007116015312ID1108822046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.