“ريبت باتيرو” تسلط الضوء على حلول تخزين الطاقة في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في السعودية 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
عرضت شركة“ريبت باتيرو” REPT BATTERO، الشركة الرائدة في مجال الحلول المبتكرة لتخزين الطاقة، خط إنتاجها خلال مشاركتها في فعاليات معرض
الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في المملكة العربية السعودية 2024 (Saudi Solar & Storage Live KSA). ومن بين أبرز هذه الابتكارات، نظام تخزين الطاقة في حاويات بقدرة 5.015 ميجاوات في الساعة، والذي تم تصميمه لتلبية الطلب العالمي على حلول طاقة متجددة تمتاز بالموثوقية والكفاءة.
وكجهة عارضة بارزة في هذا الحدث، استقطبت“ريبت” اهتماماً واسع النطاق بفضل تقنية خلايا تخزين الطاقة اللولبية المتقدمة Wending energy Storage Cells لديها، والتي توفر سعات تتراوح من 314 إلى 564 أمبير في الساعة. وتم تصميم هذه الخلايا عالية الأداء لتحقيق أقصى قدر من الاحتفاظ بالطاقة ونشرها، مع عمر دورة طويل يصل إلى 12000 دورة. كما أن أدائها القوي يجعلها مثالية لمشاريع المرافق الخدمية، وتعزيز ثبات واستقرار شبكات الطاقة والتطبيقات الصناعية على نطاق واسع.
وتضمنت محفظة منتجات شركة“ريبت باتيرو” في المعرض مجموعة من خلايا تخزين الطاقة اللولبية، بما في ذلك نماذج سعات 314 و 345 و 392 و 564 أمبير في الساعة. حيث تم تصميم هذه الخلايا للعمل ضمن نطاق جهد يتراوح ما بين 2.5 فولت إلى 3.65 فولت، مما يضمن أداءً يمكن الاعتماد عليه في سيناريوهات طاقة متنوعة. ويعزز التصميم المتطور من الكفاءة والمتانة، مما يجعل هذه الخلايا مناسبة تماماً لمشاريع الطاقة المتجددة الطموحة للمملكة العربية السعودية.
وشكل نظام تخزين الطاقة في حاويات بقدرة 5.015 ميجاوات في الساعة أبرز الحلول ضمن محفظة منتجات“ريبت” في المعرض، وهو عبارة عن نظام مرن وقابل للتطوير لقطاعات الطاقة المتجددة والصناعة. حيث يتكامل هذا النظام مع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يوفر للشركات خياراً موثوقاً ومستداماً لتلبية احتياجات تخزين الطاقة الخاصة بهم. كما أن تنوع استخداماته وقابليته للتوسع تجعله خياراً جذاباً للشركات التي تتطلع إلى تحصين بنيتها التحتية للطاقة.
وتتوافق مشاركة“ريبت” في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في السعودية 2024 مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي مبادرة وطنية تركز على توسيع قدرة الطاقة المتجددة في المملكة. ومن خلال توفير حلول قابلة للتطوير لتخزين الطاقة، تدعم“ريبت باتيرو” تحول المملكة العربية السعودية نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وقال ممثل عن شركة“ريبت”:“نحن فخورون بعرض ابتكاراتنا في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في السعودية 2024، حيث يمكننا أن نبرهن كيف يمكن لمنتجاتنا أن تلبي المتطلبات المتطورة لسوق الطاقة”. وأضاف:“تم تصميم حلولنا لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتوفير خيارات مرنة وقابلة للتطوير تدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.”
وتشتهر“ريبت باتيرو” بتقنيات البطاريات عالية الكفاءة، والتي تلبي متطلبات التطبيقات التجارية والصناعية على نطاق المرافق الخدمية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التركيز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتخزين الطاقة، تواصل الشركة تعزيز مكانتها في سوق الطاقة النظيفة العالمية عبر مرافق جديدة في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 150 جيجاواط ساعة بحلول عام 2025. وتؤكد مشاركتها في المعرض السعودي للطاقة الشمسية والتخزين 2024 التزام الشركة بدعم طموحات المملكة في مجال الطاقة النظيفة وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط.
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