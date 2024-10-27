“ريبت باتيرو” تسلط الضوء على حلول تخزين الطاقة في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في السعودية 2024

MENAFN - Asdaf News) عرضت شركة“ريبت باتيرو” REPT BATTERO، الشركة الرائدة في مجال الحلول المبتكرة لتخزين الطاقة، خط إنتاجها خلال مشاركتها في فعاليات الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في المملكة العربية السعودية 2024 (Saudi Solar & Storage Live KSA). ومن بين أبرز هذه الابتكارات، نظام تخزين الطاقة في حاويات بقدرة 5.015 ميجاوات في الساعة، والذي تم تصميمه لتلبية الطلب العالمي على حلول طاقة متجددة تمتاز بالموثوقية والكفاءة.

وكجهة عارضة بارزة في هذا الحدث، استقطبت“ريبت” اهتماماً واسع النطاق بفضل تقنية خلايا تخزين الطاقة اللولبية المتقدمة Wending Storage Cells لديها، والتي توفر سعات تتراوح من 314 إلى 564 أمبير في الساعة. وتم تصميم هذه الخلايا عالية الأداء لتحقيق أقصى قدر من الاحتفاظ بالطاقة ونشرها، مع عمر دورة طويل يصل إلى 12000 دورة. كما أن أدائها القوي يجعلها مثالية لمشاريع المرافق الخدمية، وتعزيز ثبات واستقرار شبكات الطاقة والتطبيقات الصناعية على نطاق واسع.

وتضمنت محفظة منتجات شركة“ريبت باتيرو” في المعرض مجموعة من خلايا تخزين الطاقة اللولبية، بما في ذلك نماذج سعات 314 و 345 و 392 و 564 أمبير في الساعة. حيث تم تصميم هذه الخلايا للعمل ضمن نطاق جهد يتراوح ما بين 2.5 فولت إلى 3.65 فولت، مما يضمن أداءً يمكن الاعتماد عليه في سيناريوهات طاقة متنوعة. ويعزز التصميم المتطور من الكفاءة والمتانة، مما يجعل هذه الخلايا مناسبة تماماً لمشاريع الطاقة المتجددة الطموحة للمملكة العربية السعودية.

وشكل نظام تخزين الطاقة في حاويات بقدرة 5.015 ميجاوات في الساعة أبرز الحلول ضمن محفظة منتجات“ريبت” في المعرض، وهو عبارة عن نظام مرن وقابل للتطوير لقطاعات الطاقة المتجددة والصناعة. حيث يتكامل هذا النظام مع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يوفر للشركات خياراً موثوقاً ومستداماً لتلبية احتياجات تخزين الطاقة الخاصة بهم. كما أن تنوع استخداماته وقابليته للتوسع تجعله خياراً جذاباً للشركات التي تتطلع إلى تحصين بنيتها التحتية للطاقة.

وتتوافق مشاركة“ريبت” في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في السعودية 2024 مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي مبادرة وطنية تركز على توسيع قدرة الطاقة المتجددة في المملكة. ومن خلال توفير حلول قابلة للتطوير لتخزين الطاقة، تدعم“ريبت باتيرو” تحول المملكة العربية السعودية نحو مستقبل مستدام للطاقة.

وقال ممثل عن شركة“ريبت”:“نحن فخورون بعرض ابتكاراتنا في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في السعودية 2024، حيث يمكننا أن نبرهن كيف يمكن لمنتجاتنا أن تلبي المتطلبات المتطورة لسوق الطاقة”. وأضاف:“تم تصميم حلولنا لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتوفير خيارات مرنة وقابلة للتطوير تدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.”

وتشتهر“ريبت باتيرو” بتقنيات البطاريات عالية الكفاءة، والتي تلبي متطلبات التطبيقات التجارية والصناعية على نطاق المرافق الخدمية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التركيز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتخزين الطاقة، تواصل الشركة تعزيز مكانتها في سوق الطاقة النظيفة العالمية عبر مرافق جديدة في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 150 جيجاواط ساعة بحلول عام 2025. وتؤكد مشاركتها في المعرض السعودي للطاقة الشمسية والتخزين 2024 التزام الشركة بدعم طموحات المملكة في مجال الطاقة النظيفة وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط.