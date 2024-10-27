ماغناتي تتعاون مع مصرف عجمان لتعزيز الحلول المالية المتوفرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات

(MENAFN
- Evops-PR) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر 2024: تتعاون شركة ماغناتي، المزود الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط، مع مصرف عجمان لإطلاق حلول مالية مدمجة تهدف إلى دعم نمو وتطور أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيساهم هذا التعاون في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يوفر لأصحاب الشركات الأدوات التي تتيح لهم توسيع نطاق أعمالهم، والمساهمة بدور بنّاء في تعزيز نمو المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا العرض الجديد استخدام البيانات الفورية لمعاملات نقاط البيع من أجل الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات التمويل التي يقدمها مصرف عجمان، بما في ذلك تمويل الأعمال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمويل الفواتير والمعدات والمستحقات ونقاط البيع. وتم تصميم المنصة الجديدة لتتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل شركة، وتقديم حلول عالية الكفاءة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.
وتعكس الشراكة بين مصرف عجمان وشركة ماغناتي التزام الطرفين بالرؤية المشتركة الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من تحقيق النجاحات المنشودة، وتفعيل دورها في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "نحن حريصون على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس شراكتنا مع ماغناتي عمق التزامنا بتزويد الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمكين هذه الشركات من تحقيق تطلعاتها التنموية الطموحة التي تعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني. ولا شك بأن توفير حلول التمويل المرنة يقدم للشركات الأدوات التي تحتاجها للنجاح في بيئة الأعمال التي تتسم بالتنافسية العالية في المرحلة الراهنة".
من جانبه قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "يسرنا أن نتعاون مع مصرف عجمان الذي يساهم بدور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة عجمان. ونحن على ثقة بأن دمج الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يقدمها المصرف من جهة، مع منصتنا التقنية المبتكرة من جهة ثانية، سيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستفادة من الموارد المالية الأساسية بسهولة أكثر، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتعمل الشراكة بين ماغناتي ومصرف عجمان على تبسيط عملية تقديم طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على حلول الدفع المبتكرة التي طورتها ماغناتي، مما يؤدي إلى تسريع الحصول على الموافقات وتحسين تجربة العملاء على كافة المستويات. ويتم خصم أقساط السداد تلقائياً من المدفوعات اليومية، مما يعزز إدارة التدفق النقدي والاستقرار المالي للشركات.
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