جورامكو توقع اتفاقية صيانة ثقيلة مع شركة MNG للطيران

(MENAFN
- Asdaa BCW) أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية جديدة تمديد شراكتها طويلة الأمد في مجال الصيانة مع شركة الشحن التركية لإجراء فحوصات من نوع C خلال العام القادم.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "جورامكو" مهمة تنفيذ عمليات الإصلاح والصيانة على مجموعة متنوعة من الطائرات ، بما في ذلك الطائرات من طراز وA330 وA321. وقد وقعت هذه الاتفاقية في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات 2024، وذلك بما يعزز التعاون بينهما، كما يؤكد على مكانة "جورامكو" كشريك استراتيجي لشركة MNG ومزود عالمي رائد وموثوق في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "نحن سعداء بمواصلة وتوسيع شراكتنا مع شركة MNG للطيران والشحن الجوي من خلال هذه الاتفاقية التي تعكس ثقة عملائنا الراسخة بما نقدمه لهم، والتي من شأنها الارتقاء بشراكتنا مع MNG إلى آفاق جديدة، متطلعين إلى المزيد من التعاونات الاستراتيجية معها مستقبلاً."
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