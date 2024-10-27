"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة جديدة مع Iberojet

(MENAFN
- Asdaa BCW) أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية جديدة مع شركة الطيران الإسبانية البرتغالية التي تشغل مسارات طويلة ومتوسطة المدى، Iberojet، والتي تعتبر جزءاً من مجموعة Avoris Corporación Empresarial.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "جورامكو" مهمة إجراء عمليات الفحص والصيانة الشاملة 12Y التي يتم إجراؤها بشكل دوري كل 12 سنة على طائرة
من أسطول Iberojet من طراز A320وتنطوي هذه الاتفاقية التي تعتبر الأولى بين الطرفين، على أهمية كبيرة كونها تشكل بداية تعاون مثمر مستقبلاً مع شركة Iberojet، مجسدة التزام "جورامكو" الراسخ بتقديم أفضل خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية ذات المستوى العالمي، ومعززة حضورها العالمي على مستوى الصناعة.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بانضمام شركة خطوط Iberojet إلى عائلتنا في جورامكو. هذه الاتفاقية تعتبر شهادة على مكانتنا المرموقة وسمعتنا الطيبة من حيث تقديم أفضل الخدمات التي نختص بها وفقاً لأعلى المعايير، متطلعين معها إلى توسيع تعاوننا في المستقبل مع Iberojet لدعم أسطولها."
ومن جانبه، قال المدير الفني في إدارة ديمومة صلاحية الطائرات CAMO، رافائيل مارتينيز لوبيز: "أظهرت جورامكو خلال عملية تقديم العطاءات التي لم تكن سهلة والتي هدفت لدعم عملية إجراء الفحوصات والصيانة الدورية 12Y، خبرة كافية وقدرة عالية في مجالها، وهو ما لبى توقعاتنا في إطار مرضٍ من الكلفة، خاصة في ظل تطلعات شركة خطوط Iberojet للتعاون مع شريك رائد موثوق لتوليي مهام الصيانة الثقيلة لطائرات أسطولها من طراز إيرباص."
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