تحت شعار بأيدينا نُمكّن المستقبل: أرابيان سنتر يطلق حملة الكشف المُبكر عن سرطان الثدي

(MENAFN
- AMC) دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر 2024 – أعلن أرابيان سنتر، وجهة التسوق المُفضلة محليًا عن إطلاق مبادرة التوعية بالكشف المُبكر عن سرطان الثدي ضمن حملة أكتوبر الوردي، وذلك تحت شعار "بأيدينا نُمكّن المستقبل". ويسعى أرابيان سنتر من خلال هذه المبادرة إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز الدعم المجتمعي للمصابات، وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهن.
وعلى مدار شهر أكتوبر، سيتحول أرابيان سنتر إلى منصة تفاعلية لتعزيز التوعية والدعوة للتضامن، حيث سيمنح لزواره الفرصة للمشاركة وتقديم المساهمات في هذا العمل الإنساني النبيل.
وفي إطار مبادرة التوعية بسرطان الثدي، سيقوم أرابيان سنتر بتوزيع "شريط وردي" مجانًا على زواره طوال شهر أكتوبر، وهو الشريط الذي يرمز عالميًا إلى التوعية بسرطان الثدي ويُمثل التضامن مع مرضى وناجيات سرطان الثدي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول هذا المرض.
علاوة على ذلك، سيستضيف أرابيان سنتر عيادة "القافلة الوردية" المتحركة، والمعروفة بجهودها البارزة في مجال مكافحة سرطان الثدي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك بهدف إجراء فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي باستخدام الأشعة السينية التي تعرف باسم "أشعة الماموجرام". وسيتم إجراء الفحوصات المجانية يوم 13 أكتوبر 2024، من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً عند موقف سيارات قاعة المساء في المول. وهي خطوة أخرى إيجابية نحو الجهود المبذولة لمكافحة سرطان الثدي.
جدير بالذكر أن أرابيان سنتر بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، سيطلق حملة توعوية صحية شاملة يومي 26 و27 أكتوبر 2024، من 10:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً. ستتضمن هذه الحملة إجراء فحوصات طبية مجانية للضغط الدم والسكر والكوليسترول، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية تتناول مواضيع حيوية مثل التغذية الصحية، ونظافة الفم، وأهمية الرضاعة الطبيعية في الوقاية من الأمراض، لا سيما سرطان الثدي. ستتيح هذه الحملة للزوار فرصة مميزة للحصول على معلومات صحية موثوقة والتفاعل مع خبراء في المجال الصحي.
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام أرابيان سنتر، السيد وسام الدره على الالتزام الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في الارتقاء بصحة المجتمع. وأشار إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض، ولا سيما سرطان الثدي، يعتبر خطوة حاسمة في إنقاذ الأرواح. وأضاف: "إن شراكتنا مع القافلة الوردية وهيئة الصحة بدبي تأتي تتويجًا لجهودنا المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث نؤمن بأن كل مبادرة، مهما كانت بسيطة، تلعب دورًا حيويًا في تحقيق تأثير إيجابي على حياة أفراد مجتمعنا، ونحن فخورون بدعمنا لهذه القضية النبيلة التي تركز على صحة المرأة".
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