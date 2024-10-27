مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تُعزز حضورها كشريك تعليمي في المؤتمر العالمي للطب الرياضي 2024

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر 2024: تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية كشريك تعليمي في المؤتمر العالمي للطب الرياضي 2024، الذي ينعقد في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم التعليم الطبي والبحث العلمي.
ويُعّد المؤتمر العالمي للطب الرياضي، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للطب الرياضي (FIMS)، من أكبر الفعاليات العالمية في مجاله، حيث يجمع بين أربع جمعيات قارية للطب الرياضي و120 جمعية وطنية، ويستضيف نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف هذا الحدث السنوي إلى تعزيز التفاعل الدولي وتبادل الأفكار والمعرفة في مجالات الطب الرياضي، مما يسهم في تطوير استراتيجيات متقدمة لضمان الصحة والسلامة البدنية للرياضيين.
وضمن شراكتها التعليمية، ترعى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ورشة عمل متخصصة بعنوان "قلب الرياضي"، وتركز الورشة على تقديم أبحاث علمية مبتكرة تهدف إلى تحسين صحة القلب وتعزيز الأداء الرياضي. كما انها تسعى إلى تحقيق أهداف رئيسية تشمل تحسين اللياقة القلبية والبدنية للرياضيين، والتوعية بأهمية النوم والتغذية وتأثيرهما على الأداء، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات العلاجية لإعادة التأهيل.
وتستهدف الورشة جمهوراً من الأطباء، والمختصين في الطب الرياضي، والمدربين، والباحثين، وتشمل جلسات نقاش وحوارات تفاعلية مع مجموعة من الخبراء الدوليين. ومن بين هؤلاء الخبراء هناك عدد من المتخصصين الذين سيقدمون أحدث نتائج أبحاثهم ويسلطون الضوء على استراتيجيات تعزيز صحة القلب الرياضي. ومن المتوقع أن تخرج الورشة بعدة توصيات وأفكار عملية للمساهمة في تعزيز الأداء الرياضي وتحسين صحة الرياضيين.
وفي هذا السياق، قالت د. سلامة المهيري مدير إدارة التميز الطبي "إن مشاركتنا في المؤتمر العالمي للطب الرياضي تأتي في إطار التزام المؤسسة بدعم التميز في مجالي التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي من أجل تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات الطبية والتربوية. وإننا في المؤسسة نسعى إلى بناء شراكات قوية مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف تطوير حلول عملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية العامة. وتأتي ورشة "قلب الرياضي" كجزء من هذه الاستراتيجية، حيث نعمل على تطبيق أحدث الأبحاث العلمية والممارسات المبتكرة لتعزيز صحة الرياضيين وتحسين أدائهم. ويُعّد الحدث منصة هامة لتبادل المعرفة بين الخبراء وصناع القرار، بما يسهم في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية ودعم مسيرتنا نحو التميز والريادة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وفي إطار فعاليات الحدث، تشارك المؤسسة في المعرض المصاحب الذي يستقطب نخبة من المؤسسات والشركات الرائدة في مجال الطب الرياضي، حيث يشكل المعرض فرصة هامة لتعزيز الوعي بمبادرات المؤسسة وبرامجها، وبناء علاقات تعاون مع جهات مؤثرة في مجال الطب الرياضي. ويحرص منظمو المؤتمر على تصميم المعرض بشكل يعزز التفاعل بين المشاركين والزوار ويحقق أهدافاً رئيسية تشمل تعزيز التواصل والشراكات من خلال تسهيل التفاعل المباشر مع الخبراء وأصحاب القرار في قطاع الطب الرياضي، واستكشاف أحدث التطورات عبر توفير منصة لاستعراض أحدث الأبحاث والتقنيات العلاجية، وزيادة الوعي بدور المؤسسة كجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتشكّل مشاركة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في المؤتمر العالمي للطب الرياضي فرصة بارزة لتعزيز دورها الريادي في دعم الأبحاث العلمية وتطوير التعليم الطبي على المستوى الدولي. ومن خلال رعايتها للفعاليات وورش العمل المتخصصة، تسعى المؤسسة إلى بناء شراكات استراتيجية وتبادل الأفكار والخبرات مع نخبة من قادة الطب الرياضي من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المؤسسة بتحقيق رؤيتها في دعم التميز والابتكار في مجالات التعليم والطب، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات العلمية والرياضية.
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