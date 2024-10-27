تميز مستحضرات التجميل الفرنسية ما بين الابتكار والتقاليد في معرض بيوتي وورلد ميدل إيست

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- BUSINESSFRANCE) الإمارات العربية المتحدة – 16 أكتوبر 2024 - يستعد الجناح الفرنسي، الذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس، لاستضافة وفد يضم 96 شركة فرنسية متخصصة في مجال الجمال ومستحضرات التجميل. من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، يفتح الجناح أبوابه في القاعة 2 بمركز دبي التجاري العالمي، للزوار والخبراء في هذا المجال لاكتشاف أحدث الابتكارات في هذا القطاع. خلال هذه الأيام الثلاثة، يمكن للزوار والحضور استكشاف عالم من الابتكارات المذهلة، بدءًا من أقنعة الوجه عالية التقنية، ومرورًا بسوائل البشرة التي تضفي اسمرارا مشرقا على البشرة، ووصولًا إلى العطور الفريدة التي تجمع بين المتعة وعلم الأعصاب. بالإضافة إلى ذلك، سيجد الزوار مجموعة واسعة من المنتجات الطبيعية والعضوية وغيرها الكثير.
ومن أبرز معالم الجناح "منطقة الابتكار الفرنسية"(French Buzz Zone)، التي تستضيف 14 شركة فرنسية مبتكرة، مما يعزز مكانة فرنسا كرائدة عالمية في هذا القطاع.
تسليط الضوء على الخبرة الفرنسية
ستكون النسخة الثامنة والعشرون من معرض بيوتي وورلد ميدل إيست شاهداً على المكانة المتميزة التي تحتلها فرنسا في قطاع صناعة مستحضرات التجميل العالمية، حيث تشتهر العلامات التجارية الفرنسية بدمج التقاليد مع الحداثة، لتقدم منتجات عالية الجودة تلبي توقعات المستهلكين المميزين حول العالم. وتركز المختبرات الفرنسية، الرائدة في مجال البحث والتطوير، على استخدام مكونات طبيعية ومستدامة، مع دمج أحدث التطورات التكنولوجية.
ففي عام 2023، حقق قطاع مستحضرات التجميل الفرنسي حصة سوقية كبيرة، حيث استحوذ على 27٪ من مبيعات منتجات الجمال والعناية بالبشرة و21٪ من مبيعات العطور. وتبرز العلامات التجارية الخاصة الفرنسية بتقديمها منتجات فاخرة بأسعار تنافسية. وفي عالم العطور، تجسد الإبداعات الفرنسية الفخامة والرقي، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في صناعة الجمال العالمية.
الشرق الأوسط: سوق متنامية لمستحضرات التجميل الفرنسية
تشكل السوق الشرق أوسطية، وتحديداً دبي في طليعته، فرصاً كبيرة لشركات مستحضرات التجميل الفرنسية. وتتصدر دبي مبيعات العطور بنسبة 45%، ومستحضرات التجميل بنسبة 38%، ومنتجات العناية بالبشرة بنسبة 13%، مما يخلق أرضية خصبة للخبرة الفرنسية. وتتماشى السوق الحيوية في هذه المنطقة بشكل مثالي مع الابتكار والجودة التي تمثلها العلامات التجارية الفرنسية.
وفي المملكة العربية السعودية، يزداد الاهتمام بكريمات مكافحة الشيخوخة وأقنعة الوجه عالية التقنية، بينما يفضل المستهلكون في مصر المنتجات ذات الأصل الطبيعي. وفي الكويت، يصل متوسط الإنفاق الشهري على مستحضرات التجميل والعطور إلى حوالي 500 دولار أمريكي للفرد. وتبرز فرنسا كمورد رئيسي لمستحضرات التجميل إلى الكويت، حيث تستحوذ على 21% من حصة السوق. يعزز هذا التوافق من حضور فرنسا في مشهد مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط، حيث يتم تصدير 70% من إنتاج مستحضرات التجميل الفرنسية.
ارتفاع الطلب على منتجات التجميل عالية الجودة والنظيفة
هناك زيادة ملحوظة في الطلب على منتجات الجمال النظيفة في المنطقة، حيث يُفضل المستهلكون بشكل متزايد العلامات التجارية التي تعطي الأولوية للشفافية والاستدامة، مع دمج الطرق التقليدية والمكونات المحلية في الممارسات الحديثة. يتناغم هذا المزيج الفريد من التراث والعلم المعاصر مع الاتجاه المتزايد نحو الجمال الشمولي، الذي يركز على الصحة الداخلية والعافية.
تعليقا على هذه المشاركة، قال أكسيل بارو، المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط : "تشتهر فرنسا بالتزامها بالاستدامة، والجمال النظيف، والمكونات الطبيعية، وحلول العناية بالبشرة المبتكرة." ليضيف قائلا:" لقد كانت العلامات التجارية الفرنسية لمستحضرات التجميل في طليعة تطوير المنتجات التي تعزز الجمال وتراعي البيئة وتعزز الرفاهية. يعزز هذا التوافق مع الاتجاهات الإقليمية مكانة فرنسا كرائدة في صناعة الجمال العالمية، حيث تقدم منتجات تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين الذين يهتمون بجودة المنتجات والممارسات الأخلاقية".
ومن بين العناصر الأساسية، سيعرض الجناح الفرنسي علامات تجارية بارزة مثل علامة Feî Paris، المشهورة بعلاجاتها الفريدة من نوعها في مجال العلاجات التجميلية (ديرمو -كوزماتيكس) الطبيعية؛ وعلامة La Reine Capricieuse، التي تقدم منتجات مصنوعة حصرياً من مكونات نشطة طبيعية؛ وL’Officine du Thé، وهو مختبر متخصص في الحبة السوداء لصحة البشرة والعافية العامة؛ وMon SHAMPOING، الذي يقدم مجموعة فرنسية جديدة من المنتجات الطبيعية للعناية بالشعر مبنية على مفهوم ابتكاري مخصص. هذه بعض من الشركات الفرنسية الاستثنائية التي ستعرض في الحدث.
سوق بيزنس فرانس: منصة رائدة تربط بين المشترين من الشركات والموردين الفرنسيين
سوق بيزنس فرانس( Business France Marketplace )هو منصة مبتكرة ومجانية للمهنيين في مجالات العناية والصحة والجمال، فضلاً عن القطاعات الأخرى، التي تبحث عن موردين من الطراز الأول. تعمل هذه المنصة كعرض عالمي للخبرة الفرنسية، حيث تقدم أحدث أخبار الصناعة والفعاليات الرئيسية لتسهيل التواصل مع الشركات الفرنسية. وهي مجانية تمامًا للمهنيين في مجال مبيعات الأعمال (بي2بي)، وتعمل كموقع مركزي لأفضل المنتجات الفرنسية المتاحة للتصدير. يمكن لكل محترف ومشتري في مجال مبيعات الأعمال(بي2بي) تحسين تجربة التوريد الخاصة بهم من خلال مجموعة مختارة بعناية من المنتجات المتنوعة، والوصول المباشر إلى الموردين الفرنسيين، كل ذلك ضمن بيئة آمنة تدعمها الحكومة الفرنسية.
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